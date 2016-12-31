تحذيرات من انتشار «قناديل بحر» قاتلة في أستراليا

سيدني (د ب أ)
حذر خبير أسترالي في الأحياء البحرية أمس الجمعة، من أن نوعا صغيرا لكنه مميت من قناديل البحر يتحرك «ببطء» لكن من المؤكد أنه «سيجتاح» الساحل الشرقي من أستراليا، مع ارتفاع درجات حرارة المياه. ولا يزيد حجم قنديل البحر الذي يعرف باسم «ايروكاندجي» عن سنتيمتر مكعب واحد، وهو يكاد يكون غير مرئي وله مجسات يصل طولها إلى متر واحد، وعادة ما يعيش في المياه الدافئة بالقرب من منطقة «كايرنز».
وقال جامي سيمور الأستاذ المساعد بجامعة جيمس كوك لشبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأسترالية، إن قنديل البحر يمكن أن يصل إلى الشواطئ المكتظة بالمصطافين على ساحل «صن شاين»، على بعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب، في غضون سنوات.
|
|