تحذيرات من انتشار «قناديل بحر» قاتلة في أستراليا

سيدني (د ب أ)

حذر خبير أسترالي في الأحياء البحرية أمس الجمعة، من أن نوعا صغيرا لكنه مميت من قناديل البحر يتحرك «ببطء» لكن من المؤكد أنه «سيجتاح» الساحل الشرقي من أستراليا، مع ارتفاع درجات حرارة المياه. ولا يزيد حجم قنديل البحر الذي يعرف باسم «ايروكاندجي» عن سنتيمتر مكعب واحد، وهو يكاد يكون غير مرئي وله مجسات يصل طولها إلى متر واحد، وعادة ما يعيش في المياه الدافئة بالقرب من منطقة «كايرنز».

وقال جامي سيمور الأستاذ المساعد بجامعة جيمس كوك لشبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأسترالية، إن قنديل البحر يمكن أن يصل إلى الشواطئ المكتظة بالمصطافين على ساحل «صن شاين»، على بعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب، في غضون سنوات.

وأضاف سيمور «لقد شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين في المياه قبالة السواحل الجنوبية هنا وتحركت الكائنات البحرية في هذا الاتجاه كما هو متوقع». وذكرت قناة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأسترالية، أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى هذا الأسبوع وفي حالة مستقرة بعد أن تعرضوا للدغات قنديل البحر «إيروكاندجي» قبالة جزيرة فريزر شمال ساحل صن شاين. وأضاف سيمور أن شخصين فقط توفيا بسبب لدغات قنديل البحر في أستراليا في التاريخ الحديث، لكن العشرات يتلقون العلاج في المستشفيات سنويا.