تحقيق أميركي حول صفقة لتسليم جولن إلى تركيا مقابل 15 مليون دولار

واشنطن (وكالات)
كشف تقرير أمس عن إجراء تحقيق مع مساعد كبير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمزاعم حول سعيه للتوصل إلى صفقة لتسليم رجل الدين التركي فتح الله جولن للحكومة التركية مقابل 15 مليون دولار، وينظر تحقيق للمستشار الخاص بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الأمر في إطار تحقيقه مع مايكل فلين الذي كان في وقت من الأوقات مستشار ترامب للأمن القومي.
واستفسر مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اجتماع عقد في ديسمبر عام 2016 بين فلين وممثلين أتراك في نيويورك، تم فيه بحث نقل جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، على متن طائرة خاصة إلى سجن بإحدى الجزر التركية، حسبما قال مصدر، قدم معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
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