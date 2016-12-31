«ديزني» تكسب معركة قضائية ضد ««اوتوبوتس»

شنغهاي (أ ف ب)

كسبت ديزني معركتها القضائية ضد فيلم صيني طويل ينسخ بشكل واضح فيلمها للرسوم المتحركة «كارز» محققة نصرا قضائيا نادرا في بلد حيث تطبيق القوانين حول الملكية الفكرية متفاوت جدا.

وأمر القضاء استوديو «بلو ام تي في» الصيني الذي أنتج الفيلم المعني بالشكوى وعنوانه «اوتوبوتس» فضلا عن موزع العمل، «بوقف كل انتهاك لحقوق» ديزني، على ما جاء في المدونة الصغرى لمحكمة شانغهاي العليا.

وأمرت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في المدينة الشركتين بدفع حوالي 1,35 مليون يوان (186 ألف دولار) لديزني كعطل وضرر ونفقات المحاكمة.

وهذا المبلغ زهيد للشركة الأميركية العملاقة التي دشنت للتو في شانغهاي متنزها ترفيهيا «ديزني لاند» أحتاج إلى استثمارات بقيمة 5,5 مليارات دولار.

وكان فيلم «كارز» الذي أنتجته استوديوهات «بيكسار» ووزعته ديزني عام 2006 فاز بجائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم للرسوم المتحركة ونال استحسان جزء كبير من النقاد.

وأقرت محكمة شانغهاي بوجود أوجه شبه كبيرة بين «اوتوبوتس» الذي عرض العام الماضي في دور السينما الصينية وبين «كارز».

وأشارت إلى أن ملصقات الفيلمين متشابهة بالتمام ما يشكل «منافسة غير شريفة»، على ما جاء في قرار المحكمة.

ولا تزال عمليات التزوير والتقليد سائدة جدا في الصين التي يندد شركاؤها التجاريون بانتظام بما يرونه تساهلا من سلطاتها القضائية في النزاعات حول حقوق الملكية الفكرية.