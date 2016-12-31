«ديزني» تكسب معركة قضائية ضد ««اوتوبوتس»

شنغهاي (أ ف ب)
كسبت ديزني معركتها القضائية ضد فيلم صيني طويل ينسخ بشكل واضح فيلمها للرسوم المتحركة «كارز» محققة نصرا قضائيا نادرا في بلد حيث تطبيق القوانين حول الملكية الفكرية متفاوت جدا.
وأمر القضاء استوديو «بلو ام تي في» الصيني الذي أنتج الفيلم المعني بالشكوى وعنوانه «اوتوبوتس» فضلا عن موزع العمل، «بوقف كل انتهاك لحقوق» ديزني، على ما جاء في المدونة الصغرى لمحكمة شانغهاي العليا.
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وهذا المبلغ زهيد للشركة الأميركية العملاقة التي دشنت للتو في شانغهاي متنزها ترفيهيا «ديزني لاند» أحتاج إلى استثمارات بقيمة 5,5 مليارات دولار.
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وأقرت محكمة شانغهاي بوجود أوجه شبه كبيرة بين «اوتوبوتس» الذي عرض العام الماضي في دور السينما الصينية وبين «كارز».
وأشارت إلى أن ملصقات الفيلمين متشابهة بالتمام ما يشكل «منافسة غير شريفة»، على ما جاء في قرار المحكمة.
ولا تزال عمليات التزوير والتقليد سائدة جدا في الصين التي يندد شركاؤها التجاريون بانتظام بما يرونه تساهلا من سلطاتها القضائية في النزاعات حول حقوق الملكية الفكرية.