الفاتيكان يحذر من خطر «هولوكوست نووي»

الفاتيكان (وكالات)

وجّه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول دعوة جديدة لنزع الأسلحة عالميا، بعدما حذر أسقف بارز بالفاتيكان من أن العالم يقف على «شفا هولوكوست نووي»، تحدث بابا الفاتيكان أمام المشاركين بمؤتمر يستضيفه الفاتيكان بشأن نزع الأسلحة النووية، بينهم العديد من الأشخاص الفائزين بجائزة نوبل للسلام وأحد الناجين من قنبلة نجازاكي يدعى، ماساكو وادا. ومن بين الحضور، ممثلون من منظمة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي «ناتو» وروسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإيران.

وقال البابا فرنسيس، «لا يمكن أن تكون العلاقات الدولية رهينة للقوة العسكرية والترويع المتبادل، واستعراض مخزونات الأسلحة، فأسلحة الدمار الشامل، لاسيما الأسلحة النووية، لا تخلق سوى شعور كاذب بالأمن».

وأضاف الحبر الأعظم: «إذا أخذنا في الحسبان أيضاً مخاطر حدوث انفجار عرضي جراء أي نوع من الأخطاء، والتهديدات باستخدامها، وكذلك حيازتها، فستكون محل إدانة شديدة».

وفي وقت سابق، افتتح الكاردينال بيتر تركسون المؤتمر مستنكراً «وقوف الإنسانية على شفا هولوكوست نووي»،

وقال: «نحن نعيش في لحظة من تاريخ الإنسانية اشتد فيها الخوف من كارثة عالمية محتملة، لدرجة لم نشهدها سوى منذ أيام أزمة الصواريخ الكوبية»، في إشارة محتملة إلى كوريا الشمالية.