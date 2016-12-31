الصين تفتتح أعلى جسر في العالم

بكين (أ ف ب)

افتتحت الصين أمس الأول الخميس، أعلى جسر في العالم يرتفع لأكثر من 500 متر عن سطح الأرض، ويربط بين منطقتين جبليتين في جنوب غرب البلاد، موفرا ساعات من القيادة على السائقين.

وجاء في بيان لوزارة النقل في غويتشو، أن جسر بيباجيانغ الذي يمتد على ارتفاع 565 مترا فوق أحد الأنهار، يصل بين مدينتي شوانوي في مقاطعة يونان، وشويشنغ في غويتشو.

وسيسمح الجسر الجديد بقطع المسافة بين المدينتين بساعة بدلا من أربع تقريبا على الطرقات العادية، على ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن سائقي شاحنات.

ويمتد الجسر 1341 مترا، وبلغت نفقات إنشائه أكثر من مليار يوان (138 مليون يورو)، بحسب الصحف المحلية.

ويتجاوز هذا الجسر في ارتفاعه جسر «سي دو» في مقاطعة هوبي وسط الصين، والذي كان يقدم على أنه أعلى جسر في العالم، بحسب السلطات المحلية.