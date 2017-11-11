مخطط إسرائيلي لتكثيف الاستيطان في الأغوار

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعدت الحكومة الإسرائيلية مخططاً لتكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية المحتلة، ليصبح عدد المستوطنين في الأغوار 12 ألف مستوطن ضعف العدد الحالي، إضافة إلى مخطط جذب المستوطنين للاستيطان في المنطقة.

وحسب خطة وزير البناء والإسكان الإسرائيلي بوءاف جالانت، فان الحكومة ستقدم موازنات وامتيازات وتسهيلات للمستوطنات التي تبدي استعدادها لاستيعاب عائلات جديدة، إضافة إلى تمويل حملة تسويقية لدفع المستوطنين للعيش والبناء في الأغوار، من خلال تعاون مشترك مع عدد من الوزارات للسيطرة على ما تبقى من الأغوار الفلسطينية.

وقال الوزير الإسرائيلي: «إن هناك إجماعاً إسرائيلياً على أن غور الأردن، سيبقى جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في أي تسوية مقبلة».

على صعيد متصل، أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء تجمع منطقة عين الحلوة وأم الجمال بمنطقة المالح في الأغوار الشمالية، خلال 8 أيام.