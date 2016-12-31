الذيد يستدرج الفجيرة ورأس الخيمة يستضيف العربي

عماد النمر (الشارقة)

تشهد الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى مباراتين اليوم، حيث يستضيف الذيد السابع برصيد 7 نقاط، نظيره الفجيرة الثالث برصيد 11 نقطة، ويحل العربي التاسع برصيد 6 نقاط، ضيفاً على رأس الخيمة الثاني عشر الأخير برصيد 4 نقاط، وشهد أمس انطلاق الجولة بإقامة مباراتين، الأولى بين دبا الحصن ومصفوت، والثانية بين عجمان والحمرية، وتم تأجيل مباراة الخليج مع العروبة والشعب مع دبي، نظراً لمشاركة العروبة ودبي في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، على أن تقام المباراتان يوم 10 فبراير المقبل، عقب انتهاء مباريات الدور الأول.

وتستقطب مباراة الذيد والفجيرة الاهتمام، نظراً لأن نتيجتها سوف تؤثر على رباعي المقدمة، حيث يحتل الفجيرة في المركز الثالث، وفي حال فوزه يرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويظل مزاحماً ثلاثي المقدمة، في انتظار القفز على القمة التي ابتعد عنها قبل ثلاث جولات، وكان الفريق بدأ المسابقة بصورة جيدة، وحقق الفوز في أول ثلاث مباريات، على دبي 3 - 2، وعلى مصفوت بثلاثية دون رد، وعلى العروبة 4 - 2، إلا أنه وقع في فخ التعادل السلبي أمام الخليج، وأمام الشعب بهدف لمثله، وتلقى خسارته الوحيدة في الجولة الخامسة أمام دبا الحصن بهدف، والتي أبعدته عن القمة، ويأمل البوسني جمال حاجي في تخطي عقبة اليوم أمام الذيد، ليظل في صلب المنافسة على بطاقتي الصعود إلى «المحترفين»، ويراهن حاجي على النفس الطويل لفريقه، وأنه قادر على تحقيق نتائج إيجابية في المراحل المقبلة، في انتظار تعثر منافسيه ليعود من جديد، لذلك سوف يلعب اليوم على الفوز الذي يبدو منطقياً أنه سيكون سهلاً، وفي متناول اليد، إلا أن كرة القدم لا تخضع للمنطق، لذلك شدد حاجي على لاعبيه ضرورة احترام المنافس، وعدم التهاون طوال وقت المباراة مع التركيز، حتى صافرة الختام، ويملك الفجيرة عددا من اللاعبين المميزين، على رأسهم هلال سعيد وياسر مطر ومسعود حسن وهيثم المطروشي ومحمد ناصر وغيرهم، إلى جانب الأجانب حسن معتوق وماركوس.

على الجانب الآخر، سيكون صاحب الأرض والجمهور فريق الذيد مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية على ضيفه، إذا أراد الوجود ضمن كبار المسابقة، وحقق الفريق فوزين على الحمرية بهدف، وعلى رأس الخيمة بهدفين، وخسر من دبا الحصن 1 - 2، ومن عجمان 1 - 3، ومن العربي 1 - 2 في الجولة الماضية، لذلك يدخل اللقاء برغبة الفوز وتعويض الخسائر التي تلقاها في آخر جولتين، ويقدم الفريق أداءً جيداً في مبارياته، ولكنه يخسر بصعوبة، ويقود الفريق المدرب محمد سعيد الطنيجي الذي أحدث تطوراً كبيراً في الفريق هذا الموسم، رغم تواضع الإمكانات التي توافرت للفريق، حيث أعيد بناؤه من جديد وتضم صفوفه العديد من اللاعبين الصغار، ويسعى الذيد لتحقيق نتيجة إيجابية، معتمداً على عناصره المتميزة أمثال علي محمود، وسالم القايدي، وعبد العزيز الطنيجي إلى جانب البرازيلي سليو لويس والإيفواري فين سيدرك، ويعود إليه التونسي حمدي المبروك الذي ابتعد عن الفريق بسبب الإصابة، وهو من الأوراق المهمة في الفريق.

وستكون المباراة الثانية بين العربي ورأس الخيمة متكافئة المستوى، ويدخل العربي المباراة اليوم منتشياً بفوزه الأخير على الذيد بهدفين مقابل هدف، جعلته يتقدم للمركز التاسع برصيد 6 نقاط، ويأمل أن يحقق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم إلى الأمام في جدول الترتيب، وكان الفريق خسر أول مباراة له أمام مصفوت