مركز أميركي يحذر من تنامي قدرات «داعش» الجوية

بغداد (الاتحاد)

حذر تقرير لـ«مركز مكافحة الإرهاب» في مدينة ويست بوينت الأميركية أمس، من تنامي القدرات الجوية لتنظيم «داعش»، وذلك بعد أن حصل على وثائق خاصة بالمتشددين عقب سيطرة القوات العراقية على مواقع في الموصل.

وأفاد المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، وتضمن ثلاثين صفحة تتعلق بشراء وبناء واستخدام «داعش» لطائرات مسيرة قتالية «دورنز».

واستند التقرير على وثائق حصلت عليها في العراق الباحثة فيرا ميرونوفا من جامعة هارفارد، التي أمضت أياما عدة داخل وحدة للجيش العراقي تقاتل التنظيم قرب الموصل، حيث فقد التنظيم أخيرا مناطق واسعة.

والوثائق التي نقلتها الباحثة إلى المركز بهدف تحليلها، تدل على أن «داعش» شكل منذ 2015، وحدة على الأقل مكلفة تطوير واستخدام «درونز» استنادا إلى طائرات مسيرة مدنية معدلة قادرة على نقل ذخائر لإلقائها بدقة نسبية على أهداف تابعة للخصم، مضيفة أن «داعش كان ينوي منذ ذلك التاريخ استخدامها كأسلحة هجومية».

والوثائق التي تحمل العلم الأسود للتنظيم المتطرف والمدرجة في التقرير، تشمل استمارات موحدة يكتب عليها مشغلو الطائرات نوع المهمة (تدريب أو تجسس أو قصف) وموقعها ونوع المعدات المستخدمة، وإذا تكللت بالنجاح وإذا أخفقت وسبب ذلك.

كما عثر على قوائم شراء وفواتير تدل على أن تنظيم «داعش» يتزود بالمعدات من خلال شرائها مباشرة على الإنترنت، أو من خلال وسطاء في بلدان المنطقة، حسب تقرير «مركز مكافحة الإرهاب». وأضاف المركز «على الأجل القصير علينا أن نتوقع أن يحسن تنظيم داعش قدراته على القصف، انطلاقا من طائرات مسيرة ويرجح أن يصبح هذا النوع من العمليات أكثر انتشارا وفتكا».

وفي 24 يناير، نشر مكتب الدعاية لـ«داعش» في محافظة نينوى فيديو على الإنترنت ومشاهد لعمليات قصف ناجحة نفذتها طائرات مسيرة على مواقع وآليات ومدرعات للقوات النظامية العراقية موقعة ضحايا.