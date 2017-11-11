تركيا توقف 82 أجنبياً متوجهين إلى سوريا

إسطنبول (أ ف ب)

أوقفت السلطات التركية أمس في إسطنبول 82 أجنبياً يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش وكانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا، ما يؤكد اتساع الحملة التركية على المجموعات الإرهابية في البلاد.

وتشن قوات الأمن حملات دهم بشكل شبه يومي ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش في البلاد، ضمن حملة تكثفت في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الموقوفين يشتبه أيضاً بأنهم حاربوا في السابق في صفوف التنظيم الإرهابي في «مناطق تشهد نزاعاً»، وأنهم كانوا يخططون للتوجه إلى سوريا «في الأيام المقبلة».

من جهتها قالت وكالة دوغان الخاصة أن قرابة 800 شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش عبروا إلى تركيا من الأراضي السورية بشكل غير شرعي، إلا أن الوكالة لم توضح تاريخ حصول هذا الأمر.

ودهمت الشرطة التركية 14 موقعاً في إسطنبول، وأوقفت 11 سورياً يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في أضنة جنوب البلاد.