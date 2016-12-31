عبدالله القايد: شكراً القيادة الرشيدة

دبي(الاتحاد)
أعرب عبدالله أحمد محمد القايد والد بطلنا الأولمبي محمد القايد عن سعادته بالإنجازات التي ظل يحققها ابنه في جميع المحافل القارية والدولية آخرها فوزه بذهبية 800 متر والتي تعد الأولى لألعاب القوى الإماراتية في «البارالمبية» ونجاحه في تحطيم الرقم الأوليمبي. وقال: «شكراً القيادة الرشيدة التي وقفت مع «عيالنا» وقدمت كل أنواع الدعم من أجل رسم صورة طيبة عن رياضة ذوي الإعاقة الإماراتية، مما أهلهم لتحقيق طموحاتهم في المحافل القارية والدولية».
وأضاف: «إن الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به «فرسان الإرادة» ألهب حماس «عيالنا» لينجحوا في تحقيق الإنجاز تلو الآخر ليسعدوا الشارع الرياضي بمختلف ألوان طيفه بحصولهم على 7 ميداليات ملونة في «بارالمبية ريو»».
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وأشار والد القايد إلى أن الأسرة ظلت تساند ابنها وتدعمه وتعمل على توفير البيئة الرياضية المثالية من أجل تحقيق طموحاته المطلوبة في جميع المحافل القارية والدولية.
واختتم والد القايد بقوله: «ثقتي كبيرة بابني وزملائه «فرسان الإرادة» من أجل المحافظة على هذه المكتسبات والاستعداد الجيد للنسخة المقبلة لبارالمبية «طوكيو 2020»».