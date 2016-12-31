بانايوتوس: الهاشمي رجل أفعال قدم الكثير للعبة في آسيا والعالم

أمين الدوبلي (أبوظبي)

هنأ اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بفوزه بلقب شخصية العام الرياضية في استفتاء «الاتحاد» لعام 2016، مؤكدا أن الهاشمي يستحق كل التكريم، لأنه رجل أفعال، قدم الكثير للعبة ليس في الإمارات فحسب، ولكن في آسيا والعالم، مشيرا إلى أن اتحاد الإمارات بفضل الدعم الحكومي ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعبة قاد العالم إلى تحقيق نقلة نوعية في هذه الرياضة على الصعد كافة.

وقال: لعبة الجو جيتسو قبل 2012 كانت في حال، وبعد هذا التاريخ أصبحت في وضع آخر تماما، لأن 2012 الذي شهد ميلاد اتحاد الإمارات وظهور عبدالمنعم الهاشمي على الساحتين الآسيوية والعالمية كان قفزة للأمام، ساهمت في ترسيخ مكانة اللعبة ومنتسبيها على مستوى العالم، وكان بداية في تنظيم أقوى بطولات العالم بأعلى معايير الجودة الاحترافية، ومثل أيضا بداية في تقديم جوائز ومكافآت للأبطال تساعدهم في التحول من الهواية للاحتراف.

وأضاف: اتحاد الإمارات هو أكثر اتحاد وطني في العالم يطبق الاحترافية منهج عمل وأسلوب غدارة بشكل يومي، ولذلك فان حجم الإنجاز هائل جدا فيه، وقد أصبح مشروع أبوظبي للجو جيتسو هو الأفضل في العالم، من حيث سرعة انتشار اللعبة وتزايد عدد ممارسيها، وفي جانب صناعة أبطال وتحقيق إنجازات. وأوضح «فخورون بالهاشمي وبالمكتسبات التي يحققها لرياضة الجو جيتسو، وكل تقدير لعبدالمنعم يعد تقديرا للمنظمة الدولية، وكالعادة نتوقع أن يكون هذا التقدير دفعة إلى الأمام لمنهج عمل اتحاد الإمارات والاتحادين الآسيوي والدولي».

من ناحيته، أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو أن اختيار عبدالمنعم الهاشمي شخصية العام الرياضية صادف أهله، مشيرا إلى أن الهاشمي والاتحاد قدموا نموذجا فريدا للعبة بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والاستراتيجية العلمية الموضوعة من قبل الاتحاد، والتطبيق الدقيق لها».

وقال: الجو جيتسو في الإمارات لم تعد رياضة عادية، لكنها أصبحت مشروعا للوطن، وتجاوزت فكرة الرياضة إلى مجالات أخرى كثيرة تتعلق ببناء الإنسان، وتكوين شخصيته، وتأهيله للمستقبل، وتقديم نموذجا مميزا في الإدارة الرياضية المحترفة، والكشف عن أبطال عالم من أبناء الدولة بعد منحهم الفرصة التي يستحقونها وتوفير البيئة الملائمة لهم.

وأضاف: نحن على ثقة بأن الإنجازات الكبرى لا يصنعها إلا الرجال، ونحن فخورون بالتعاون مع الهاشمي في مشروع الجو جيتسو، وبالعمل جنبا إلى جنب، لأنه شخصية رائعة يقدم مصلحة الوطن فوق كل شيء، وطموحه ليس له سقف في تحقيق الإنجازات للدولة، وهو طاقة لا تنفذ، يعشق العمل، ويهتم بالتفاصيل بجانب اهتمامه بالخطوط العريضة، وفي نفس الوقت هو قريب من الجميع لا يحتاج إلى استئذان كي يتواصل معه اللاعبون والمدربون والإداريون وكل عناصر اللعبة، لأنه متواجد في كل المناسبات.

من جانبه، أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد أن التهاني انهالت على الاتحاد منذ الإعلان عن فوز عبدالمنعم الهاشمي بلقب شخصية العام الرياضية في استفتاء «الاتحاد»، مشيرا إلى أنها لم تكن محلية فحسب، بل كانت من كل أنحاء العالم، حيث وصلت برقيات من اتحادات البرازيل واليابان والولايات المتحدة الأميركية، والهند، وغيرهم كثيرين، لأن أسرة الجو جيتسو في العالم أصبحت متواصلة مع بعضها البعض بشكل يومي بفضل الإضافة التي حققتها الإمارات في هذه اللعبة.

وقال: الإمارات أصبحت مظلة للجميع بفضل النجاحات المتوالية التي حققتها على الصعد كافة، والعطاء المميز الذي قدمته لأبطالها وحكامها ومدربيها في العالم كله، والمكتسبات التي حققتها لكل المنتسبين فيها، ونحن في الاتحاد محظوظون بالعمل مع عبدالمنعم الهاشمي لأنه يجمع بين الكفاءة والتواضع، ويعرف كيف يصل لما يريده من إنجازات لبلاده بأقرب الطرق وفي أسرع وقت، ويحظى باحترام دولي كبير نستفيد منه جميعا، ونستطيع أن نؤكد بأنه من خلال أسلوبه السهل في العمل تمكن من قيادة سفينة العمل في الاتحاد نحو العالمية.