تونس تشغل منظومة للمراقبة الإلكترونية على حدودها مع ليبيا

ساسي جبيل (تونس)

أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أمس، أن بلاده بدأت تشغيل منظومة للمراقبة الإلكترونية على حدودها مع ليبيا كانت قد انطلقت في إنشائها قبل عامين تقريبا بدعم ألماني.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن هذا الإعلان جاء في تصريح أدلى به الوزير الحرشاني عقب لقاء عقده مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج. وأوضح الحرشاني أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وانطلاق تشغيل منظومة المراقبة الإلكترونية على الحدود التونسية الليبية التي ستساهم في تعزيز المنظومة الدفاعية والتصدي لكل ما من شأنه استهداف أمن تونس وسلامة ترابها.

وكان وزير الدفاع التونسي أعلن في أواخر العام 2015 أنه سيتم إنشاء منظومة مراقبة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع الحكومة الألمانية وذلك لضمان مراقبة الحدود التونسية - الليبية بين منطقتي (راس الجدير) و(برج الخضراء) المتاخمتين للحدود الليبية.