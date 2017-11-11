نورة الكعبي وجاك لانج وريتشارد أرمسترونج يزورون «فن أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلت الدورة التاسعة من «فن أبوظبي»، المقامة حالياً في منارة السعديات، عدداً من الرموز الثقافية المحلية والعالمية، أبرزهم معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، التي زارت المعرض، واطلعت على ما تقدمه صالات العرض الفنية المشاركة، ومساحات ورش العمل. كما زار المعرض رئيس معهد العالم العربي بباريس، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، معالي جاك لانغ، الذي رافقته مديرة فن أبوظبي، ديالا نسيبة، في جولة حول المعرض.

كما رافق سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ريتشارد أرمسترونغ، مدير متحف مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، في جولة حول المعرض، اطلع خلالها على القسم الجديد الذي يقدمه «فن أبوظبي» هذا العام تحت عنوان «نحو فضاءات جديدة»، والذي يقدم بدوره مشاريع كبرى، أبدعها مجموعة من الفنانين، يمثلون أجيالاً عدة، وتقدمها صالات عرض فنية ناشئة ومعروفة لجمهور المنطقة لأول مرة.

وتستمر برامج النسخة التاسعة من فن أبوظبي اليوم السبت في منارة السعديات بأبوظبي، من الساعة الثانية ظهراً إلى التاسعة مساءً.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من فن أبوظبي، العديد من الفعاليات المخصصة للجمهور، من بينها جلسات حوارية واستعراضات فنية تفاعلية وورش عمل إبداعية تعليمية.