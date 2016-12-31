العين والأهلي .. «أم القمم»!

صلاح سليمان (العين)

قل عليها ما شئت، لأنها تستحق كل المسميات، ليس لأنها بين عملاقين أو فريقين كبيرين، ولكن لأنها «خريطة طريق» في سباق التنافس المحموم بين «الزعيم» و«الفرسان» على اللقب، وكما أنها تأتي بعد أقل من أسبوع من مباراتهما ضمن ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إنها «أم القمم» بين العين والأهلي مجدداً في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

ويتطلع الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث، من أجل التقدم خطوة إلى الأمام، في جدول الترتيب، ويخوض «الزعيم» مواجهة الليلة، وهو مكتمل الصفوف بعكس منافسه الذي يفقد جهود لاعبه البرازيلي ريبيرو، بسبب عقوبة الإيقاف، ليفقد «الفرسان» أحد أهم عناصره الهجومية، وفي المقابل يعود مدافعا العين إسماعيل أحمد ومهند العنزي بعد استيفائهما عقوبة الإيقاف التي تسببت في غيابهما في آخر جولات الدور الأول أمام اتحاد كلباء.

ويحتل العين حالياً المركز الثالث وله 26 نقطة بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل مرتين، وهو الفريق الوحيد بين فرق دوري المحترفين الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن، وما زالت بين يديه مباراتان مؤجلتان من الجولتين السابعة والثامنة أمام حتا 10 يناير المقبل، والجزيرة 23 من الشهر نفسه، أما الأهلي فقد فاز في سبع مباريات وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مرة واحدة أمام الجزيرة بهدفين في الجولة السابعة.

ومن المتوقع أن تتسم مباراة اليوم بالندية والقوة والإثارة، من منطلق حرص كل منهما على انتزاع العلامة الكاملة لتأكيد الجدارة وتقوية موقفه وزيادة فرصته في البقاء ضمن فرق المنافسة على لقب الدوري، حيث إن الفوز يضع العين على القمة متساوياً مع الجزيرة، بينما يرفع الأهلي إلى المرتبة الثالثة، فيما يبقي التعادل الفريقين في مركزيهما الحاليين.