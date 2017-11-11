سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

خيم التعادل السلبي على لقاء «الصقور» و«النواخذة» أمس على استاد نادي الإمارات، ضمن الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، في المجموعة الثانية، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط على لائحة الترتيب.

وأهدر اللاعب الأرجنتيني ساشا ركلة جزاء لمصلحة فريقه في الدقيقة 49 كانت كافية لمنحه النقاط الثلاث في هذه الجولة، وتعزيز حظوظه في المنافسة على بلوغ الدور الثاني.

وشهدت المواجهة أول ظهور للاعب «الصقور» عمر الخديم، الغائب عن صفوف الفريق في جميع المباريات خلال الموسم الحالي، إثر الإصابة التي تعرض لها قبل لقاء الشارقة في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، في حين افتقد دبا جهود الثنائي الأجنبي سياو وياسين البخيت.

وحملت الدقائق الأولى بعد صافرة البداية أفضلية واضحة لمصلحة لاعبي دبا بفضل الإيجابية الممتازة في الوسط عن طريق إدريس فتوحي وناصر عبدالهادي وأحمد محمد، لكن الخطورة لم تبلغ المستوى المطلوب بسبب غياب الفرص الحقيقية أمام مرمى علي صقر، بينما افتقد «الصقور» التنسيق المطلوب في الملعب وهو ما أدى إلى رد فعل سلبي أمام التفوق الإيجابي للضيوف.