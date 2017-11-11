مراد المصري (حتا)

اكتفى حتا وعجمان بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت أمس في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، حيث اقتنع الفريقان بأنصاف الحلول ليخدما المنافسين، بعدما أبقيا السباق للتأهل إلى الدور ربع النهائي مفتوحاً في المجموعة، حيث رفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط، وحصد «الإعصار» النقطة الثالثة.

ولم ينجح حتا في تحقيق الفوز في مسابقة كأس الخليج العربي منذ الموسم الماضي، حيث خسر وقتها جميع مباريات الـ6، فيما افتتح الموسم الحالي بثلاثة تعادلات متتالية، علماً أن هذه المباراة شكلت مناسبة خاصة، كونها المرة الأولى التي يلتقي فيها حتا وعجمان في منافسات مسابقات «المحترفين»، حيث جاءت جميع مواجهاتهما السابقة في منافسات دوري الدرجة الأولى، أو كأس رئيس الدولة أو كأس الاتحاد فقط.

ظهر عجمان أكثر رغبة في افتتاح التسجيل في الدقائق العشر الأولى، وترجم ذلك بتسديدة قوية من الأوزبكي حيدروف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عبيد ثاني بصعوبة، وحولها إلى ركنية.

من جانبه، امتلك حتا زمام المبادرة بعد ذلك، ووصل أكثر من مرة إلى مرمى «البرتقالي» في عدة محاولات، لكنه افتقد للمسة الأخيرة متأثراً بوجود البرازيلي روزا على مقاعد الاحتياط، فيما جاءت اللقطة الأخطر حينما مرر جابريل كرة عرضية زاحفة لم تجد من يتابعها أمام مرمى عجمان في الدقيقة 31.