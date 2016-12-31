اليورو يصعد إلى 1,07 دولار لكنه يتجه لتكبد خسارة سنوية

لندن (رويترز)

صعد اليورو أمام الدولار امس وانخفضت العملة الأميركية لأدنى مستوياتها منذ الثامن من ديسمبر لكن العملة الأوروبية الموحدة ما زالت تتجه لتكبد خسارة سنوية.

وهيمن ارتفاع وجيز لليورو على آخر جلسات التداول بأسواق العملة الكبرى هذا العام إذ صعد سنتين إلى 1.07 دولار قبل أن يتراجع إلى 1.0543 دولار ليظل مرتفعاً 0.4% عن مستواه عند الفتح.

ورغم كل المكاسب التي حققها الدولار منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر لم تنخفض العملة الأوروبية الموحدة إلا ثلاثة بالمئة أمام الدولار خلال العام.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 102.40 لينزل من أعلى مستوياته في 14 عاماً البالغ 103.65 الذي سجله في 20 ديسمبر. وارتفعت العملة الأميركية 3.8% هذا العام.