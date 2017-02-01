مصر: الإعدام والسجن المؤبد لـ4 مدانين بالإرهاب

القاهرة (وكالات)
قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد أمس، على أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الوراق الإرهابية».
كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي أمس أربعة آخرين في القضية نفسها بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم جميعاً بالمصاريف الجنائية.
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إلى ذلك قررت المحكمة نفسها أمس تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين «7 هاربين و3 محبوسين»، بواقعة اقتحام مركز شرطة العياط 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة 4 فبراير الجاري، للمرافعة.
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كما استمعت المحكمة إلى شهادة الرائد عماد رشدي، معاون مباحث شرطة العياط وقت وقوع الأحداث، وقال إنه قام بضبط المتهم هاني مأمون وبحوزته خمس قنابل مسيلة للدموع.
ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين، والشروع في قتل 3 آخرين.