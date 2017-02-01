مصر: الإعدام والسجن المؤبد لـ4 مدانين بالإرهاب

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد أمس، على أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الوراق الإرهابية».

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي أمس أربعة آخرين في القضية نفسها بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم جميعاً بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة ببراءة متهم، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وأسندت النيابة للمتهمين، تهم ممارسة الإرهاب واعتناق أفكار تكفيرية والانضمام لجماعة محظورة، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتكدير السلم العام والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين، والقتل والشروع في القتل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخائر.

إلى ذلك قررت المحكمة نفسها أمس تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين «7 هاربين و3 محبوسين»، بواقعة اقتحام مركز شرطة العياط 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة 4 فبراير الجاري، للمرافعة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة النقيب عبدالحكيم محمد، معاون مباحث شرطة العياط، والذي قال إن مجموعة كبيرة من المتجمهرين اقتحموا مركز الشرطة وقاموا بنهب محتويات المركز ووجه الدفاع سؤالاً للشاهد عن مصدر تحرياته، فأجابه بأنها «مصادر سرية».

كما استمعت المحكمة إلى شهادة الرائد عماد رشدي، معاون مباحث شرطة العياط وقت وقوع الأحداث، وقال إنه قام بضبط المتهم هاني مأمون وبحوزته خمس قنابل مسيلة للدموع.

ويواجه المتهمون في القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين، والشروع في قتل 3 آخرين.