خمس نصائح للتصوير الذكي

دبي (الاتحاد)

تفتح كاميرات الهواتف الذكية عالم التصوير أمام الهواة والخبراء على حد سواء، ولكن، يكمن سرّ التقاط صور جميلة في التجربة، والانتقال بين الإعدادات حتى تصل إلى النتيجة التي تعجبك. وفي النهاية، ليس هناك خطأ وصواب، فالتصوير فنّ، وطالما قمت بالتقاط لحظاتك الثمينة، فأنت تعمل على نحوٍ صحيح. وحددت شركة أتش تي سي للهواتف الذكية خمس نصائح لتمكين المستخدمين من التصوير الذكي.

الخيارات المتاحة

كاميرات الهواتف الذكية، بمختلف أنواعها، مزوّدةٌ بوظائف فريدة تساعدك في التقاط صور أفضل، لذلك قُم بعرض الخيارات المتاحة في الكاميرا، أو ابحث عنها في الإنترنت، واختبرها بنفسك في مواقع مختلفة، ولا تنسَ بأنك تستطيع استعمال كاميرا هاتفك الذكي كما تستعمل الكاميرا العادية، وتستطيع أن تجرّب عدة زوايا لالتقاط الصورة، وكلما قمت بتجارب أكثر، كلما فهمت إمكانياتك في التصوير على نحو أفضل.

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