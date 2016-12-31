أكبر الإخفاقات والنجاحات التقنيـة في 2016

ترجمة: حسونة الطيب

واجه قطاع التقنية إخفاقات عديدة خلال العام الجاري، إلا أنه أحرز بعض النجاحات التي لم ترق لمستوى طموحات القطاع. ومن الانفجارات التي لازمت بطاريات الهواتف الذكية وألواح التزلج الكهربائية، إلى انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، عانت العديد من أجهزة وبرامج تقنية ومنتجات الشبكة، إخفاقات مثيرة للحرج. نتيجة لذلك، تعرضت شركات ضخمة مثل، «جوجل» و«فيسبوك» و«سامسونج»، للفشل والخسارة.

إلا أن 2016 لم تخل من نقاط مضيئة، حيث تم إحراز نجاحات كبيرة في مناحي عديدة من قطاع الأجهزة الإلكترونية مثل، «الواي فاي» والواقع الافتراضي والتشفير. وباستعراض أحداث العام، تبرز بعض قطاعات التقنية الأكثر حاجة للإصلاح، فيما تم إصلاح البعض الآخر بالفعل.

وبالحديث عما يتطلب الإصلاح، نجد أن بطاريات الليثيوم من أكثر المنتجات التي تعرضت للمشاكل هذه السنة. وظل أيون الليثيوم، العنصر الأساسي في صناعة البطاريات التي تستخدم في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لعقود عدة.

إلا أن الخلل الذي صاحب خلايا بطاريات الليثيوم، كان السبب وراء مخاطر السلامة التي طالت اثنين من المنتجات عالية الجودة هذه السنة، ألواح التزلج الكهربائية، وهواتف سامسونج جالاكسي نوت الذكية. ونجم عن تلك الآثار، حظر المدارس استخدام هذه الألواح داخل مبانيها واستدعاء شركة سامسونج أكثر من 2,5 مليون من هواتفها.