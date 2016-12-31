فنادق ومطاعم تقدم خيارات متعددة لاستقبال احتفالات رأس السنة

فهد الأميري (دبي)

أكملت فنادق ومطاعم في أبوظبي ودبي استعدادها لاستقبال احتفالات رأس السنة بالعديد من العروض والتجهيزات، حيث باتت الإمارات وجهة أساسية للسياحة العالمية مع امتلاكها لأهم المقومات السياحية والوجهات الترفيهية، إلى جانب الجزر الطبيعية وأهم المراكز التجارية، والفعاليات العالمية.

وتعليقاً على هذه الاستعدادات قال كلايف سميث مدير عام فندق جراند ميلينيوم الوحدة: «الفندق في حالة من الاستنفار حيث نشهد نسب إشغال عالية مع اعتدال درجات الحرارة والطقس الأكثر من رائع، إذ نستقبل ضيوف من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن كافة أنحاء العالم. وقال إن فندق جراند ميلينيوم الوحدة بأبوظبي ذي 844 غرفة مفروشة و258 جناحا سكنيا، قام بالاستعداد لهذه المناسبة من خلال المطاعم الخمسة التي تندرج تحت إدارة الفندق.

وأضاف:«تبدأ تكلفة الإقامة في غرف الديلوكس في الفندق لدينا من 600 درهم لليلة الواحدة، وأما بالنسبة للأجنحة الجينيور فتبدأ تكلفة الإقامة من 850 درهما لليلة، وتخضع هذه الأسعار لضريبة الخدمة وضريبة البلدية، وتخضع للشروط والأحكام».

وأكد استعداد الفندق لاستقبال رأس السنة بالعديد من العروض المميزة من خلال غرفه وأجنحته الفاخرة والمنتجع الصحي والسبا زينة، والمطاعم المتعددة الخيارات لقضاء احتفالات رأس السنة مع الأهل والأصدقاء، مشيرا إلى أن مطعم الوحدة يقدم للضيوف على مائدة عشاء البوفيه المفتوح الذي تضم المأكولات التقليدية والعالمية خلال ليلة رأس السنة.

وقال مهاب غالي مدير فندق كونراد في شارع الشيخ زايد بدبي إنه تم طرح باقة من العروض الخاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية لإتاحة فرصة تمضية عطلة عائلية مميزة، إذ يشتمل على 5 منشآت للترفيه، متوقعا أن تصل نسبة التشغيل إلى 100% حيث إن اعتدال الطقس والتسهيلات يجذبان أفواجا سياحية من أوروبا ومن دول الخليج.

وأضاف غالي أن أسعار الغرف في ( ليلة رأس السنة ) تبدأ من 1790 درهما لليلة الواحدة.

ومن جانبها قالت شيماين جونز، رئيسة قسم التسويق في مجموعة الإمارات للترفيه والتجزئة الجهة المالكة والوكيل الحصري لسلسلة مطاعم جيراف العالمية في دولة الإمارات: «إن مطعم جيراف في ياس مول في إمارة أبوظبي وجهة مثالية للعائلات للاحتفال بصحبة أطفالهم، حيث الأماكن المخصصة للأطفال للعب والرسم على الوجوه وفقرات الترفيه الحية بمشاركة الشخصية المحببة للأطفال الزرافة جيدي، ونحن حقيقة نتطلع لإطلاق العديد من الفعاليات الترفيهية واستقبال عدد أكبر من الضيوف والعائلات مع بداية عام 2017، ونتوقع أن يحمل العام الجديد الكثير من المفاجآت السارة لضيوفنا وسنعرفهم على أطباق جديدة ومتنوعة من حول العالم، معلنة افتتاح فرع جديد في دبي باركس أند ريزورتس».