«رأس السنة» يرفع إشغال الفنادق في «الغربية» والعين

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع احتفالات رأس السنة الميلادية، والتي تتزامن مع الإجازة المدرسية واعتدال الطقس، باتت العين والمنطقة الغربية من الوجهات المفضلة لسكان الدولة ومواطني دول الخليج، وسياح الدول الأوروبية، فهي تحقق معدلات إشغال تتراوح بين 80 إلى 100% خلال الإجازة. فعدد من الفنادق والمنتجعات في العين والمنطقة الغربية أطلقت عروضا وخصومات وفعاليات متنوعة للعائلات احتفالا بهذه المناسبة، فيما تشير الحجوزات إلى طلب قوي على الفنادق خلال هذه الفترة.

وكانت فنادق المنطقة الغربية والعين استقبلت نحو 405 آلاف نزيل في فنادق الوجهتين خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.وقال كريستيان جيرارت مدير عام منتجعات «أنانتارا» في جزيرة صير بني ياس «نتوقع إشغالا مرتفعا خلال إجازة رأس السنة من السوق المحلي بشكل رئيس والأسواق الخارجية مثل أوروبا. وأشار إلى أنه تم إطلاق عروض وحزم للغرف والمطاعم والفعاليات المختلفة والتي تناسب العائلات احتفالا بهذه المناسبة. وفي ذات السياق، قال خالد الشرباصي، مدير عام فندق تلال ليوا«نتوقع نسبة أشغال تصل إلى 100% في إجازة رأس السنة كما حصل في العام الماضي». وأشار إلى أن الفندق يستقطب النزلاء من السوقين المحلي والخليجي خلال هذه الإجازة إضافة إلى أسواق أوروبية.

وفيما يتعلق بالعروض والخدمات التي يقدمها الفندق خلال إجازة رأس السنة، أشار الشرباصي إلى أنه تم إطلاق باقات متنوعة ومختلفة تتضمن الإقامة والمطاعم في الفندق وحضور فعاليات احتفالية مختلفة لرأس السنة. ويضم الفندق نشاطات مختلفة منها مغامرات الصحراء مثل ركوب الدراجات الصحراوية أو التزلج على الرمال أو إطلاق الطائرات الورقية. وفي نفس السياق، قال وائل سويد مدير عام منتجع قصر السراب، إن أبرز الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح خلال إجازة رأس السنة هي الأسواق الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى حجوزات من السوق المحلي.

وتوقع إشغالا عاليا خلال إجازة رأس السنة، مشيرا إلى أن الإشغال بدأ بتسجيل ارتفاع ملحوظ خلال أعياد الميلاد من الأوروبيين بشكل رئيسي. وأشار سويد إلى أنه تم إطلاق عروض خاصة وفعاليات ترفيهية احتفالا بالأعياد خلال هذه الفترة.

وسجلت المنشآت الفندقية في المنطقة الغربية 88,6 ألف نزيل قضوا 284,3 ألف ليلة بنمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع معدل إقامة النزيل في فنادق المنطقة الغربية بنسبة 45% إلى 3.21 ليلة مقارنة مع 2.21 ليلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وسجلت فنادق المنطقة الغربية معدل إشغال يصل إلى 66% بنمو 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين حققت إجمالي إيرادات بواقع 220,6 مليون درهم.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في المنطقة الغربية 11 منشأة تضم 1180 غرفة.

وفيما يتعلق بفنادق العين، قال كابيل دهال، مدير إدارة قسم العائدات في فندق دانات منتجع العين،«نتوقع أن تصل نسبة الإشغال في الفندق خلال إجازة رأس السنة بين 80 و82% وهي نتائج مشابهة لما تم تحقيقه العام الماضي». وقال«نتوقع إقبالا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات بالدرجة الأولى حيث يفضلون البقاء في الدولة في هذه الفترة». وكسابقيه، أشار دهال إلى أنه تم إطلاق عروض خاصة احتفالا بهذه المناسبة في مختلف المواقع إضافة إلى فعاليات احتفالية في مختلف مرافق ومطاعم الفندق. وقال أمين دقاق مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا»، إن معدل إشغال فندقي روتانا بالعين 85% حاليا ومن المتوقع أن يستقبلا حجوزات آخر لحظة ليحقق الفندقان إشغالا كاملا». وأشار دقاق إلى أن الأسواق الرئيسة التي يستقطبها الفندقان بالعين هي السوق المحلي بشكل رئيس، إضافة إلى السوق الخليجي، واستقبلت المنشآت الفندقية في مدينة العين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 316,4 ألف نزيل فندقي قضوا 639,7 ألف ليلة، في وقت بلغ معدل الإقامة للنزيل 2,02 ليلة بزيادة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين حققت الفنادق معدل إشغال يصل إلى 66%، وسجلت إجمالي إيرادات بواقع 277,3 مليون درهم. وبلغ عدد المنشآت الفندقية في العين 18 منشأة تضم 2167 غرفة.