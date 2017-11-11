شاكيرا تؤجل حفلاتها بسبب مشاكل بأوتارها الصوتية

باريس (أ ف ب)

أرجأت المغنية الكولومبية شاكيرا أولى حفلاتها الأوروبية المبرمجة الجمعة والسبت في باريس، والأحد في أنتويرب، والثلاثاء في أمستردام، بسبب مشكلة في الأوتار الصوتية، وفق ما أعلنت شركة «لايف نايشن» القيّمة على هذه الجولة.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة «يؤسفنا أن نعلن لكم عن إرجاء جولة إل دورادو وورلد تور التي كان مقرراً أن تبدأ من باريس في 10 و11 نوفمبر قبل محطة في أنتويرب في 12 نوفمبر وأخرى في أمستردام في 14 نوفمبر، بناء على توجيهات طبيبها» بسبب مشاكل في الأوتار الصوتية.

وقد ألغي أيضاً حفل كولونيا الذي كان من المفترض أن يفتتح الجولة الأربعاء الماضي.

وأوضحت «لايف نايش» في البيان أن «شاكيرا حزينة بالفعل لأنها لن يكون في وسعها الالتقاء بمحبيها وهي ممنونة لكل الدعم الذي تلقته منهم خلال هذه الفترة العصيبة.. وهي تتوق إلى اعتلاء خشبة المسرح مجدداً في أقرب وقت ممكن ولا تدخر جهداً كي تتحسن حالتها».

ومن المفترض أن تعود النجمة الكولومبية إلى المسرح في 16 نوفمبر في مدينة مونبولييه الفرنسية، بحسب «لايف نايشن» قبل أن تتوجه إلى ليون (28 نوفمبر) وزوريخ (الأول من ديسمبر)، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة، حيث ستحيي عروضاً في يناير وفبراير.