توقيف لبناني لانتمائه إلى تنظيم إرهابي



تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017 بيروت (د ب أ) أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني شخصا بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، لانتمائه إلى تنظيم إرهابي. وذكر مصدر رسمي لبناني أمس أنه بنتيجة التحقيق مع الموقوف «اعتراف بانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وإنه ناشط مع آخرين في مجال تجارة الأسلحة ونقلها إلى المجموعات الإرهابية عبر طرق التهريب، بالإضافة إلى محاولته المغادرة خلسة إلى سورية؛ بهدف الالتحاق بالتنظيم والقتال بصفوفه». وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوف، بحسب المصدر «أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف بقية الأشخاص المتورطين».