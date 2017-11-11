«الدولي» يشيد بأجسام الإمارات

بوخارست (الاتحاد)

أثنى رافائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، بدور الإمارات في النهضة الرياضية العالمية بشكل عام، وخص رياضة بناء الأجسام والقدرة البدنية.

وقال سانتوجا على هامش بطولة العالم للأساتذة التي تنطلق اليوم في بوخارست برومانيا: «سعداء جداً بوجود الإمارات في هذا المحفل العالمي الرياضي، لما يملك أبطالها من ثقل فني كبير، وبغض النظر عن النتائج، فإن وجود هذا النوع من الأبطال يضفي قوة وحماسة وندية كبيرة على المنافسات».

وأضاف: «نتطلع أن تواصل الإمارات دورها الفاعل من أجل مفهوم الرياضة مشروع لحياة أفضل، ونحن في الاتحاد الدولي نضع اتحادها لهذه اللعبة في المقام الأول بين الاتحادات الداعمة والفاعلة، فضلاً عن كونه من تلك التي ساهمت بتأسيس الاتحاد الدولي».

وأثنى سانتوجا على مجلس إدارة اتحاد الإمارات برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، منوهاً إلى أنه يأمل أن تحقق الإمارات أفضل النجاحات مستقبلاً.

يذكر أن الإمارات تشارك بلاعبين في بطولة الأساتذة، هما أحمد المدني وأحمد حسين، ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة أحمد حسين والمدير الفني زويد سالمين.