نتائج متواضعة للجولف في كأس نومورا

كوالالمبور (الاتحاد)

لم ترتق نتائج منتخبنا إلى مستوى الطموحات في انطلاق الجولة الأولى من كأس نومورا «آسيا والمحيط الهادئ» المقامة في ماليزيا، بعد أن جاءت أفضل النتائج بحلوله في منافسات الفرق بالمركز 19 بمجموع 244 ضربة، وعلى المستوى الفردي في المركز 64 للاعبنا أحمد سكيك بمجموع 79 ضربة.

وتعد البطولة التي تحتفل حالياً بنسختها 28، وتقام بمعدل مرة كل عامين، ثاني أهم البطولات على المستوى العالمي المخصصة للاعبين الهواة.

ويرأس بعثة المنتخب خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد واللاعبين أحمد سكيك، وخالد يوسف، وسيف ثابت، واكتفى أحمد سكيك في منافسات الفردي بتسجيل رصيد سبع ضربات فوق المعدل ليحتل المركز 64، قبل أن يحل سيف ثابت وخالد يوسف بالمركزين 74 و75 برصيد 10 و11 ضربة على التوالي.

وفي منافسات الفرق، اختتم منتخبنا منافسات اليوم الأول بالمركز التاسع عشر برصيد 244 ضربة، والثاني عربياً خلف السعودية الأول عربياً والمركز الثالث عشر بالبطولة ورصيد 214 ضربة.