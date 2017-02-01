السودان ينفي فرض تأشيرة دخول على السوريين

الخرطوم (وكالات)

أكدت وزارة الداخلية السودانية عدم فرضها تأشيرة دخول على السوريين لدخول أراضيها، مشيرة إلى أن ضوابط الحصول على الجنسية السودانية محاطة بسياج منيع.

وكانت تقارير إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أخباراً عن أن الحكومة السودانية فرضت تأشيرة دخول على المواطنين السوريين. وأوضح المتحدث باسم الشرطة الفريق عمر المختار حاج النور، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن «ضوابط الحصول على وثيقة السفر السودانية والجنسية محاطة بسياج منيع».

وقال: «الداخلية لا تحتاج إلى وضع مزيد من الضوابط وإجراءاتها في غاية الانضباط»، وأردف: «لا يوجد ما يدعو لفرض إجراءات جديدة لذلك».

وأضاف أن المتداول من أخبار عن فرضها قيوداً على السوريين هي مجرد «شائعات».

وقال الرئيس السوداني عمر البشير في أغسطس الماضي: «إن الجامعات السودانية ستفتح أبوابها للطلاب السوريين وتعاملهم أسوة بالطلاب السودانيين في الرسوم الدراسية». ونقلت وكالة الأنباء السورية عن سفير السودان بدمشق خالد أحمد محمد علي قوله: «إن إعفاء السوريين من طلب تأشيرة الدخول أمر صادر من رئيس جمهورية السودان، وبالتالي هو الجهة التي تملك الحق في فرض التأشيرة، ولم يصلنا من وزارة الخارجية أو أي جهة أخرى ما يؤكده». وقال: «إن سوريا فتحت أبوابها دائماً لأبناء السودان وأبناء الأمة العربية، وبالتالي فإن أقل واجب يمكن أن يقدمه السودان أن يعامل أبناؤها بالمثل». وأشار السفير إلى أن عدد أفراد الجالية السورية المقيمة في السودان ما بين 250 و300 ألف نسمة.

وتقدر إحصاءات غير رسمية بأن السودان يستضيف 200 ألف لاجئ وصلوا بعد اندلاع الحرب في سوريا 2011، حيث تعفيهم الحكومة من تأشيرة الدخول، وتوفر لهم امتيازات المواطنين لدى تلقيهم خدمات الصحة والتعليم مع حرية الحركة والإقامة في أي من ولايات البلاد.

ولا يقيم اللاجئون السوريون بالسودان في مخيمات، وأغلبهم يعملون أو يملكون مشاريع صغيرة، مثل المطاعم، وورش الصيانة، حيث تسهل لهم السلطات الحصول على تراخيص العمل.