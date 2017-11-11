أزمة البلوز.. حلاق عربي!

عمرو عبيد (القاهرة)

يعاني تشيلسي كثيراً هذا الموسم بعكس العام الماضي، حيث يتأخر حامل لقب البريميرليج في ترتيب فرق الدوري، محتلاً المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، بجانب تعرضه لهزة عنيفة أثرت سلباً على انطلاقته الجيدة في دوري الأبطال، بعد فشله في الفوز على روما الإيطالي في ستامفورد بريدج وإدراكه التعادل في النهاية رغم تقدمه بهدفين في البداية، ثم كانت الهزيمة الساحقة بثلاثية نظيفة في عقر دار «الذئاب» بملعب أولمبيكو.

التراجع الواضح في أداء ونتائج الفريق يتحمله بالتأكيد مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، خصوصاً مع تعدد صراعاته مع نجوم القلعة الزرقاء، مثلما فعل مع الإسباني دييجو كوستا ويكرره الآن مع البرازيلي ديفيد لويز، بجانب عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية في الميركاتو الأخير، لكن الطريف أن إدارة البلوز تجاهلت كل هذه الأمور وصبت اهتمامها على منع حلاق نجوم الفريق الشهير من دخول النادي، بسبب نشره للعديد من الصور «السيلفي» التي تجمعه بلاعبي تشيلسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رأت الإدارة أنه استغلال من جانب الحلاق لزيادة شهرته ولتسويق عمله وجلب المزيد من الزبائن !

الغريب أن صاحب المحل الشهير في لندن لا يقتصر عمله فقط على نجوم تشيلسي، بل يرتبط بالعديد من نجوم البريميرليج أبرزهم هو الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، الذي يضع بنفسه تصميمات وألوان قصات الشعر، التي يرغب في الظهور بها وأيضاً زميله الصربي ماتيتش.

وكانت الصحافة الإنجليزية اهتمت بارتباط بوجبا وإيدين هازارد بهذا الحلاق، الذي يدعى أحمد السناوي، لدرجة إجراء عدة أحاديث صحفية معه أكد من خلالها على سعادته الكبرى بتلك الشهرة، التي حصل عليها وأنه اعتاد أن يقوم بقص شعر النجوم والحصول على قمصانهم والتقاط الصور معهم ونشرها، وهو ما زاد من إقبال جماهير تلك الفرق على محله.

وخرجت تصريحات من داخل النادي اللندني لتؤكد على قرار الإدارة بمنع السناوي من دخول النادي، رغم اعتياده الذهاب لقص شعر النجوم في ملعب تدريب البلوز، بجانب وجوده أحياناً قبل المباريات مع الفريق، وأكدت المصادر على غضب رئيس النادي وبعض اللاعبين من استغلال الحلاق لهذا الأمر، والتعامل على أنه أحد المسؤولين عن الفريق، وأرجعت قرارها إلى ارتباط اللاعبين والنادي بعقود إعلانية تنظم مسألة التصوير وغيرها من الأمور التسويقية، وكأن السبب الأبرز في حالة عدم الاستقرار التي يمر بها تشيلسي هذا الموسم.. هو الحلاق !