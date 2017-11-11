مضمار الشارقة يدشن الموسم بستة أشواط

الشارقة (الاتحاد)

يدشن نادي الشارقة للفروسية والسباق اليوم، أول سباقاته للموسم الجديد على مضماره الرملي، ويعد هذا السباق ضمن ستة سباقات ينظمها النادي لهذا الموسم، ويتألف الحفل من 6 أشوط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الرابع الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

ويستهل الحفل بأول سباقات المبتدئة من الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر بجوائز تبلغ 35 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً كلها تخوض أول مشاركاتها في عالم السباقات، ويقام ثاني سباقات المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول في عمر 3 سنوات لم يسبق لأي منها المشاركة من قبل. ويشهد الشوط السادس والختامي ثالث سباقات المبتدئة لمسافة 2000 متر، ويضم الشوط الرابع وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، 13 خيلا في شوط تكافؤ لمسافة 1000 متر بجوائز مالية تبلغ قيمتها 35 ألف درهم، ويبرز في الشوط «بارانورمال» (واتسون/‏‏‏دوبس).

وخصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة تكافؤ على مسافة 1200 متر بمشاركة 13 خيلاً أبرزها، «أمير الريف» (الرايحي/‏‏‏هتشكوت)، وفي خامس أشواط الحفل للخيول العربية الأصيلة تكافؤ على مسافة 1700 متر فنجد مجموعة من الخيول المميزة، منها «جبل الريف» (الحمادي/‏‏‏هارا).