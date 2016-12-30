«إدانة الاستيطان».. جوهر تراشقات علنية بين ترامب وأوباما

واشنطن (أ ف ب)

أخرج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلافاته مع باراك أوباما إلى العلن أمس الأول، متهماً الرئيس المنتهية ولايته بعرقلة عملية انتقال سلسة للسلطة بتصريحات «نارية» قبل أن يتراجع عن ذلك على ما يبدو. ومنذ انتخابات الثامن من نوفمبر الماضي، سعى ترامب وأوباما إلى دفن الخلافات السياسية بينهما، سعياً للخروج بجبهة موحدة تؤمّن انتقالاً سلساً للسلطة في 20 يناير المقبل.

غير أن توترات كامنة وصلت إلى ما يشبه نقطة الانفجار بعد أن أيّدت الولايات المتحدة ضمناً، إدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأمم المتحدة.

فبامتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو)، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ورداً على ذلك، غرّد ترامب، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي قائلاً: «لا يمكننا أن نستمر في السماح بأن تعامَل إسرائيل بازدراء وعدم احترام بالكامل، كان لديهم صديق كبير في الولايات المتحدة، ولكن...».