«ميمونة بابل» تبهر المهرات بـ 93 نقطة في الافتتاح

محمد حسن (أبوظبي)

حققت المهرة «ميمونة بابل» لمربط بابل، أعلى معدل نقاط بلغ 93 نقطة، وذلك خلال اليوم الأول لفعاليات بطولة الإمارات لجمال الخيل لمربي الخيول العربية، التي انطلقت أول من أمس بنادي أبوظبي للفروسية بمشاركة مختلف المرابط والإسطبلات بالدولة.

ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الجمعية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

ونالت المهرة «ميمونة بابل» ابنة الفحل «أس ام ايميستري وان» والفرس «منيرة البداير»، إجماع الحكام محققة أعلى معدل من النقاط خلال فعاليات اليوم الأول بلغت 93 نقطة، وذلك في ختام فعاليات القسم (F)، تلتها في المركز الثاني «جيه عريب» لجمعة سلطان محمد المزروعي، ونالت 91.3 نقطة، فيما حلت ثالثة «جود الفرأس» لمربط الفرأس وحصلت على 90.6 نقطة.

وتصدرت المهرة «الأريام كنوز» لمربط الأريام، القسم (A) بشوط المهرات بعمر سنة، والذي تم تقسيمه إلى 7 أقسام، ونالت المركز الأول بعد أن حصلت على 91.5 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «أمون مغيدر» لحسن سيف حماد الزعابي وحققت 90.5 نقطة، وحلت ثالثة «كايرو بي أتش أم» لعلي غانم هميلة المزروعي برصيد 90.5 نقطة.