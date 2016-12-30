روسيا لا تستبعد «عملًا إرهابياً» بتحطم الطائرة العسكرية

موسكو (وكالات)

قالت السلطات الروسية التي تحقق في تحطم طائرة عسكرية أسفر عن مقتل 92 شخصاً، إنه لم يقع انفجار على متن الطائرة لكنها لا تستبعد «عملًا إرهابياً» وراء تحطمها. وقال المحققون، إن خطأ من الطيار أو عطلا فنياً من بين الأسباب المرجحة لوقوع الكارثة.

وأكد مسؤولون روس يشاركون في التحقيق بتحطم الطائرة العسكرية التي كانت متوجهة إلى سوريا، عدم وقوع انفجار على متنها، غير أنهم أضافوا أمس أن أجهزتها كانت تعاني خللا عندما تحطمت الأحد الماضي في البحر الأسود.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز توبوليف تي.يو-154، بعد وقت قصير على إقلاعها من مطار سوتشي صباح الأحد الماضي، مما أدى الى مقتل جميع ركابها وعددهم 92 شخصا بينهم عشرات الفنانين من جوقة الجيش الأحمر الشهيرة.

وقال سيرجي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي «لم يحدث انفجار على متنها، يمكنني تأكيد ذلك»، مضيفا «لكن العمل الإرهابي ليس بالضرورة انفجار، لذلك لا نستبعد هذه الفرضية».