البرازيل تهزم اليابان بثلاثية

ليل (أ ف ب)

حققت البرازيل، بطلة العالم 5 مرات، فوزاً سهلاً على اليابان 3-1 في مدينة ليل الفرنسية، في مباراة ودية في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.

وأشرك مدرب البرازيل تيتي تشكيلته الأساسية في مطلع المباراة، لتنجح في حسم النتيجة في شوطها الأول بتسجيل الأهداف الثلاثة على مدى 26 دقيقة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة البرازيل بعد مساعدة حكم الفيديو اثر عرقلة كاسيميرو داخل المنطقة لدى تنفيذ ركلة ركنية، فانبرى لها نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بنجاح إلى يسار الحارس الياباني (10).

ثم سرعان ما احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة جابريال خيسوس داخل المنطقة، وسددها نيمار لكن الحارس أبعدها بنجاح هذه المرة، وبعدها بثوانٍ قليلة، تهيأت الكرة على مشارف المنطقة أمام مارسيلو فاطلقها بيمناه في الشباك.وعلى أثر هجمة مرتدة سريعة، مرر ويليان الكرة باتجاه الظهير الأيمن دانيلو، الذي مررها عرضية ماكرة داخل المنطقة لتتجاوز عدة مدافعين وتصل إلى خيسوس المتربص أمام المرمى فتابعها داخل الشباك (36).وظهر المنتخب الياباني بوجه مختلف في الشوط الثاني وضغط على منافسه الأقوى، ونجح في تقليص الفارق بكرة رأسية لتومواكي ماكينو اثر ركلة ركنية (63).