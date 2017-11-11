إيسكو.. من «الواعد» إلى «المحوري»

مدريد(د ب أ)

عام واحد هي مدة قليلة في عالم كرة القدم، وعن هذا التصور يستطيع أن يتكلم اللاعب الإسباني إيسكو، الذي تمكن في هذه الفترة القصيرة، أن يتحول من لاعب يحتاج إلى صقل مهاراته واكتساب المزيد من الخبرات، إلى قائد لنادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني.

ومر عام تحديداً منذ أن تعرض الويلزي جاريث بيل لإصابة بالغة الخطورة في الكاحل، ليغيب على إثرها في بداية الأمر 4 أشهر كاملة عن الملاعب، ولكن هذه المدة طالت فيما بعد على خلفية المشكلات العضلية التي تعرض لها اللاعب، وفي تلك الأثناء ظهر وبزغ نجم إيسكو. وحتى ذلك التوقيت، بدى اللاعب الصاعد محبوباً بشكل أكبر من جماهير النادي الملكي عنه من مدربيه.

وحصل إيسكو على دور مهم في ريال مدريد آنذاك، ولكنه لم يكن أساسياً، فقد كان لاعباً فارقاً في لحظات معينة، ولم يكن ذلك اللاعب الذي لا يغيب عن التشكيلة الأساسية.

وأحدثت إصابة بيل فجوة داخل القوام الأساسي لريال مدريد، ليتخلى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، عن فكرته باللعب بثلاثة مهاجمين وقرر الانتقال إلى خطة بديلة تعتمد على 4 لاعبين في وسط الملعب، من بينهم إيسكو.