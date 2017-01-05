أنا حصاة تتبلور فوق جمر الأغنية؟!

عصام أبو القاسم

يعتبر محمد عبد الحي (1944 أغسطس 1989) من أبرز شعراء الحداثة في السودان، وقد رسخ اسمه بين مجموعة من الأدباء كانوا شكلوا مدرسة ثقافية ستينيات القرن الماضي في الخرطوم على خلفية الحرب التي نشبت بين شمال وجنوب السودان (انتهت بانفصال الأخير 2011)، وكرد على الدعوات التي كانت تمايز بين السودانيين على أسس عرقية (عربية وأفريقية). وعرفت تلك الموجة أو المدرسة الثقافية بـ «الغابة والصحراء». وقد اعتبرت قصيدة عبد الحي المطولة وعنوانها «العودة إلى سنار» 1966 بمثابة مانفستو أو بيان لتوجه تلك المدرسة التي شاءت أن تنظر إلى الهوية الثقافية للسودان بوصفها حصيلة التقاء للثقافتين الأفريقية والعربية (بحيث ترمز الغابة للقارة السمراء وتحيل الصحراء إلى الفضاء العربي). درس عبد الحي الأدب في جامعة الخرطوم وتخرج فيها عام 1967، وبعد سنوات قليلة نال درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة ليدز عام 1970، ثم درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد عام 1973. ‬عمل ‬أستاذاً ‬بجامعة ‬الخرطوم، ‬ثم ‬رئيساً ‬لشعبة ‬اللغة ‬الإنجليزية ‬بها، ‬ثم ‬رئيساً ‬لشعبة ‬الترجمة، ‬ثم ‬مديراً ‬عاماً ‬لمصلحة ‬الثقافة ‬عام ‬1976. أصدر العديد من المصنفات الشعرية والنقدية، منها: «العودة إلى سنار» 1973، «السمندل يغني» 1977، «حديقة الورد الأخيرة» 1984، وصدرت له الأعمال الشعرية الكاملة بالقاهرة 1999، وله مسرحية شعرية بعنوان: رؤيا الملك - الخرطوم 1973. إضافة إلى العديد من الدراسات النقدية، وقد أصدر له مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي أخيراً أطروحته للدكتوراه، تحت عنوان «تجليات الشعر الإنجليزي والأميركي في الشعر العربي الرومانسي» بترجمة من عائشة موسى زوجته. فيما يلي مختارات شذرية من نصوص ومقالات وحوارات مع الشاعر الذي مرت ذكرى رحيله منذ فترة قصيرة.

الشاعر

الشاعر ليس نبياً، إنما هو إنسان معلق بين الخير والشر، بين الحمأ المسنون والنور المُتقى، الأنبياء غسلت الملائكة أفئدتهم من دنس هو في أصل التاريخ.

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