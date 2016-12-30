انطلاق المرحلة الثانية لتحرير الموصل ودفاعات «داعش» تنهار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

بدأت قوات الأمن العراقية أمس، المرحلة الثانية من هجومها على مقاتلي تنظيم «داعش» في الموصل بمحافظة نينوى، وتقدمت داخل بعض الأحياء الشرقية للمدينة، فيما انهارت دفاعات التنظيم أمام تقدم القوات العراقية شمال الموصل، وقتل القائد العسكري للتنظيم في الساحل الأيسر للموصل بضربات التحالف الدولي، فيما شوهد عسكريون أميركيون خلف الخطوط الأمامية للقوات العراقية.

وأعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد الغني الأسدي أمس، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة السيطرة على الجانب الشرقي للموصل. واستعادت القوات العراقية في الساعات الأولى من الانطلاق قريتي السادة وطويلة شمال المدينة، كما سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على منطقة القدس الأولى، بحسب بيان رسمي.

وقال الأسدي «توكلنا على الله وانطلقت الصفحة الثانية من تحرير الساحل الأيسر في الموصل». وأضاف أن «قواتنا بدأت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي التقدم باتجاه حي القدس، وتشتبك مع العدو، وهناك مقاومة إن شاء الله سنقضي عليهم». وأشار إلى أن «قوات الجيش في المحور الشمالي والمحور الجنوبي باشرت بالتقدم في نفس الوقت».

وتباطأ القتال في الفترة الماضية لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن ذلك لغرض مراجعة الخطط العسكرية، من أجل تقليل الخسائر بين صفوف المقاتلين و»مفاجأة العدو».