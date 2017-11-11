«أدويا»: نسعى لخفض استهلاك الفرد من الطاقة بنسبة %20 بحلول 2030

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبد الله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي «أدويا»، أن الهيئة تسعى من خلال برنامج إدارة الطلب لخفض استهلاك الفرد للطاقة بنسبة 20% بحلول 2030، ولفت إلى أهمية تطبيق الحوكمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير الأداء المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة السنوية 29 لمعهد الهند للمحاسبين القانونيين المنعقدة في أبوظبي، وأكد دور هيئة مياه وكهرباء أبوظبي فيما يتعلق بقطاع الطاقة، من خلال تأسيس نظام الحوكمة وتطبيقه في مجموعة الشركات التابعة للهيئة بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية بأن تحتل الهيئة ومجموعة شركاتها مكانة متميزة ضمن الربع الأول بين المؤسسات العالمية في مجال الماء والكهرباء بحلول 2020.

وقال الأحبابي، إن موضوع هذه الحلقة يعكس الإدراك المتزايد وأهمية اجتماع كبرى المؤسسات المالية الرسمية معاً لتسهيل عمل الخبراء المتخصصين معاً ولمشاركة معرفتهم وخبرتهم مع جميع ضيوف هذه الحلقة، مشيراً إلى أهمية هذه الحلقات في تعزيز المعرفة بالظروف الاقتصادية السائدة التي تشهدها الأسواق المالية، واستعراض عوامل الضعف في الاقتصاد حول العالم.

كما أشار إلى أن دولة الامارات تتميز بموقع خاص بين دول الخليج نظراً لتنوعها الثقافي ونشاطاتها التجارية الصديقة للبيئة وتنوع مجالات الاستثمار، ودورها المهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً دور هيئة مياه وكهرباء أبوظبي فيما يتعلق بقطاع الطاقة، من خلال تأسيس نظام الحوكمة وتطبيقه في مجموعة الشركات التابعة للهيئة بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية بأن تحتل الهيئة ومجموعة شركاتها مكانة متميزة ضمن الربع الأول بين المؤسسات العالمية في مجال الماء والكهرباء بحلول 2020، ومن أجل تحقيق كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، قامت الهيئة بإنشاء برنامج إدارة الطلب لمساعدة جميع العملاء في ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تسعى الهيئة من خلال برنامج إدارة الطلب لخفض استهلاك الفرد للطاقة بنسبة 20% بحلول 2030.