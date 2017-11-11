كلاوس شواب: الإمارات رائدة في تبني الأفكار المبتكرة والمفاهيم المستقبلية

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن دولة الإمارات، رائدة في تبني الأفكار المبتكرة والمفاهيم المستقبلية بحماس كبير، منوهاً بالشراكة طويلة المدى التي تربط المنتدى الاقتصادي العالمي مع دولة الإمارات.

وأوضح شواب في تصريحات لـ«الاتحاد»، بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية الثانية لمجالس المستقبل العالمية التي تعقدها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي«دافوس»، أن الدولة وفرت وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، بيئة مواتية للاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن هذه الشراكة تدخل الآن مرحلة جديدة، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التعاون مع الدولة وحكومتها لأنها تسعى لبناء مستقبل سالم مزدهر ومستدام في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وفيما يتعلق بالدور الذي تعلبه مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها في العام الماضي، قال شواب: «تمثل مجالس المستقبل العالمية جزءاً لا يتجزأ من عمل المنتدى، وأن تفاعل هذه المجالس مع أعمال المنتدى ومبادراته والبحوث والدراسات التي تتخصص في الثورة الصناعية الرابعة، يتيح لنا التواصل بشكل مباشر مع نخبة الخبراء العالميين».

ونوه شواب بالنجاح الذي حققته المجالس في عامها الأول، وبالنتائج التي حققتها حتى الآن، سواء كان ذلك في مجال تقنيات البلوك تشين أو الذكاء الاصطناعي أو العديد من المجالات الأخرى التي ينشط فيها أعضاء هذه المجالس. وأعتقد أن هناك أهمية قصوى وأملاً كبيراً معلقاً على اجتماعات هذا العام، فيما نتطلع إلى رؤى جديدة للثورة الصناعية الرابعة يصيغها أعضاء هذه المجالس.