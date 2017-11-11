«لووپ ديڤ» تطلق تطبيق «بريزنتلي»

القاهرة (الاتحاد)

أطلقت لووپ ديڤ، شركة ناشئة لتطوير التطبيقات الذكية، تطبيق بريزنتلي، رسمياً، على منصة أبل أبستور اليوم. والذي من شأنه تطوير كيفية تدوين الطلاب للملاحظات في المحاضرات. ويسمح التطبيق بتسجيل صور من واقع المحاضرة لشاشة أو سبورة المحاضر مع الصوت في وقت واحد، كما يسمح بتسجيل مقاطع الفيديو، ومن ثم يرتبهم في شرائح جاهزة ليتم تصديرها إلى ملفات مايكروسوفت بوربوينت (PPTX) لعرضها لاحقاً على أي برنامج يقبل عرض تلك الملفات.ويحظى الطلاب الذين يحضرون محاضرات باستمرار، ويستخدمون الأسلوب القديم في تدوين الملاحظات بخط اليد، بفرصة الاستماع بشكل فعال وتحليل وفهم المحاضرات وتدوين الملاحظات من داخل التطبيق، في الوقت نفسه الذي يقوم التطبيق بالعمل الشاق من تسجيل وترتيب وإنشاء الملف النهائي. وبمجرد إنشاء الملف يمكن استعراضه لاحقاً، وزيارة الشرائح التي تم تفويتها أو كانت صعبة الفهم خلال المحاضرة. وروعي في تصميم التطبيق نظرية أن التركيز الفعال للطالب عادة لا يتجاوز 15 إلى 20 دقيقة في المحاضرات التي يمكن أن تستمر لأكثر من 3 ساعات في الوقت الحاضر.وقال طارق لاشين، مؤسس لووپ ديڤ،: «يمكننا القول بثقة أن الأوان قد آن للطلاب أن يتركوا حقائبهم في المنزل، حيث يكفيهم أن يأخذوا الهاتف المحمول للجامعة أو المدرسة، وأداء معظم المهام على أكمل وجه».