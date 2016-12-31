مراقبة الحيتان عن كثب في تايلاند تستقطب السياح

خليج تايلاند (أ ف ب)

يقدم «رواد» في السياحة البحرية المسؤولة، فرصة مراقبة الحيتان على بُعد ساعات فقط من بانكوك، في تجربة نادرة في مملكة تايلاند المعروفة باستقطاب أعداد كبيرة من السياح، والتي تنتشر فيها الأحواض المائية العملاقة وعروض الدلافين وحالات الدوس على الشعاب المرجانية. وتقترب الحيتان إلى مسافة قريبة من شاطئ بانكوك، بحيث يستطيع البعض أن يلتقطوا لها صوراً من البحر تظهر فيها فاتحةً أشداقها بحثاً عن الطعام، وفي خلفية الصورة من بعيد ناطحات السحاب التي ترتفع في سماء العاصمة التايلاندية.

وتنجذب الحيتان إلى شواطئ شمال خليج تايلاند بحثاً عن أسماك الأنشوجة التي تتركز هناك في آخر موسم المطر بين سبتمبر وديسمبر. ويقول المهندس جيرايو أكول الشغوف بالغطس وبالتقاط الصور للحيوانات والذي ينظم رحلات سياحية لعرض البحر «الطريقة التي تقتات بها الحيتان هي ظاهرة لا مثيل لها»، فهي تبقي أشداقها مفتوحة بضع ثوانٍ لتبتلع أسماك الأنشوجة من فكها الذي يحتوي على وبر ويؤدي دور المصفاة. وهذا الميل العلمي في التعامل مع الحيتان ليس شائعاً كثيراً في هذا البلد الذي يتركز الاهتمام على الحيوانات البحرية فيه على الأهداف السياحية. وكثيراً ما تسبب الحركة الكبيرة للسياح الراغبين في مشاهدة الأسماك المدارية، ضرراً بيئياً لا سيما على الشعاب المرجانية، لكن في تايلاند، تبدو الأمور مختلفة، فالإقبال على مراقبة الحيتان محدود، ويعمل جيرايو على شرح القواعد الدولية المعتمدة لدى الاقتراب من هذه الأسماك الضخمة، ومنها عدم الاقتراب منها كثيراً، وعدم اعتراضها.

ويأسف عالم الأحياء البريطاني لعدم إيلاء السلطات في تايلاند اهتماماً كبيراً للسياحة البحرية، لأنها لم تدرك بعد الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تحققها «السياحة الخضراء» كما يقول.