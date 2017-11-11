ثغـرة تعرض 180 مليون هاتف ذكي للاختراق

لندن (رويترز)

حذرت شركة أبثوريتي المتخصصة في أمن الإنترنت، أمس الأول، من أن خطأ ترميز بسيطا في 685 تطبيقاً، على الأقل، يعرض الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية لخطر تشفير بعض مكالماتهم ورسائلهم النصية من قبل قراصنة.

وقال سيث هاردي، مدير البحوث الأمنية في أبثوريتي: «إن مطورين قاموا بطريق الخطأ بترميز اعتمادات تسمح بالدخول إلى رسائل نصية ومكالمات وخدمات أخرى تقدمها شركة تويليو»، وقال: «إن قراصنة يمكنهم الدخول إلى تلك الاعتمادات باستعراض الرمز في التطبيق، ومن ثم يمكنهم الدخول إلى بيانات أرسلت عبر تلك الخدمات».

وتتضمن التطبيقات المتضررة تطبيق (إيه.تي آند تي نافيجيتور) والمثبت سلفاً على كثير من الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، وأكثر من 12 تطبيقا لتحديد المواقع أصدرتها شركة تيليناف، ومثل تلك التطبيقات تم تثبيتها حوالي 180 مليون مرة على هواتف تعمل بنظام أندرويد، وعدد مرات غير معلوم على أجهزة آبل تعمل بنظام (آي.أو.إس).

وانخفضت أسهم تويليو بحوالي سبعة بالمئة بعد تقرير أبثوريتي، ويقبل قراصنة على اعتمادات تويليو، لأنها تستخدم في العديد من التطبيقات التي ترسل رسائل نصية وتتعامل مع المكالمات الهاتفية وخدمات أخرى، وقال هاردي:«إنه يمكن للقراصنة الدخول إلى البيانات ذات الصلة بالتطبيقات إذا سجلوا الدخول باستخدام حساب مطور في تويليو».

ولم تصدر أبثوريتي قائمة بجميع التطبيقات التي قد تكون قابلة للاختراق من خلالها لكيلا تنبه قراصنة محتملين إليها، ويقول موقع تويليو: «إن مستخدميه بينهم شركة أوبر تكنولوجيز وشركة نتفليكس، لكن شركات كبرى عادة ما تكون لديها مراجعات أمنية تكتشف أخطاء الترميز الشائعة مثل الذي وصفته أبثوريتي»، وليس هناك ما يشير إلى أن أوبر أو نتفليكس تضررتا من المشكلة.