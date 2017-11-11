لبنان يؤجل طرح سندات دولية بسبب الأزمة السياسية

بيروت (رويترز)

قال مسؤول بوزارة المالية اللبنانية لرويترز: «إن لبنان يدرس إصدار سندات دولية هذا الشهر، لكن من المرجح أن يؤجلها بعدما انزلقت البلاد إلى أزمة سياسية في أعقاب استقالة رئيس الوزراء»، وأضاف المسؤول، وهو على دراية بالأمر: «إن الوقت غير مناسب الآن للذهاب إلى السوق، ولا توجد حاجة ملحة لإطلاق إصدار للسندات، وإنهم سينتظرون ليروا تطورات الأحداث».

لكن مسؤولاً آخر بوزارة المالية قال: «إنه لم يتحدد أصلاً موعد، وإن الوزارة تنتظر لتقرر الوقت المناسب للإصدار».

ولم يدل أي من المسؤولين بمزيد من التفاصيل بشأن قيمة السندات، التي عادة ما يصدرها لبنان مقومة بالدولار. وقال المسؤول الأول: «إن لبنان حصل بالفعل على تمويل لعام 2017 في وقت سابق من العام، لكن وزارة المالية والمصرف المركزي كانا يخططان للإصدار الجديد لاستخدام حصيلته في إدارة الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي»، وتسببت أزمة لبنان في موجة مبيعات في سنداته الدولارية هذا الأسبوع. وسجلت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوى لها منذ أواخر 2008 مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس من مستوى إغلاق الأربعاء، لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقاً لبيانات آي إتش إس ماركت. ويجب على المصرف المركزي الحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية، لإبقاء على ربط العملة اللبنانية عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار الأميركي.