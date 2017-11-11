«لاندمارك» تطلق «مسيرة حارب السكري»

أعلنت «مجموعة لاندمارك»، عن تنظيم النسخة التاسعة من فعالية «مسيرة حارب السكري» التي تنطلق يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 في حديقة الخور بدبي.

وتندرج هذه الحملة في إطار توعية المقيمين في دولة الإمارات بمرض السكري والحاجة إلى تبني خيارات أنماط حياة صحية، وأصبحت هذه الحملة جزءاً رئيسياً من أجندة دولة الإمارات الزاخرة بفعاليات تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

وقالت رينوكا جاغتياني رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة لاندمارك: لطالما شكلت الصحة والعافية شغفاً كبيراً لنا في مجموعة لاندمارك، ويظهر ذلك جلياً في تنظيمنا لفعالية «مسيرة حارب السكري» ومن خلال علاماتنا التجارية الخاصة باللياقة».

وأضافت: يسعدنا مجدداً تقديم الدعم لتعزيز العافية والصحة في مجتمع دولة الإمارات بتنظيم النسخة التاسعة من هذه الفعالية البارزة، ونثمن دور حملة «حارب السكري» في تعزيز الصحة.