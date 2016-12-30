اعتماد أسماء 723 مستحقاً لدعم «زايد للإسكان»

دبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 723 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 428 مليوناً و600 ألف درهم.

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يؤكد دوماً حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين، وتحقيق الاستقرار السكني والأمان المعيشي وتوفير احتياجات المواطنين من السكن وتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، الأمر الذي يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن، ويحقق السعادة المنشودة لهم.

وأكد أعضاء مجلس إدارة البرنامج حرص البرنامج في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء مجتمعات متماسكة، ودفع عجلة التنمية والتطوير والمساهمة الفاعلة في تطوير آليات العمل من خلال إطلاق المبادرات التي من شأنها اختصار إجراءات الحصول على المسكن للوصول إلى رؤية الإمارات 2021.

وقالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج، «إن البرنامج حرص في ختام العام أن يتوج مسيرته الحافلة بالإنجازات بإسعاد دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني الذين يوليهم البرنامج اهتماماً خاصاً، ويسخر كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الاستقرار لهم، كما أضافت الفندي أن البرنامج يستعد لاستقبال العام الجديد بمزيد من المبادرات المنسجمة مع توجهات حكومة الإمارات، والتي ترمي إلى بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، وتؤكد وحدة هذا النسيج بين المؤسسات الحكومية وأبناء هذا الوطن ومن يعيشون عليه».