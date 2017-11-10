ريهانا وكلوني في حفل «متحف متروبوليتان» للموضة

نيويورك (أ ف ب)

ستكون المغنية ريهانا، والمحامية أمل كلوني، ومصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي مضيفات في نسخة عام 2018، من سهرة متحف متروبوليتان الشهيرة الحدث الاجتماعي الأبرز في نيويورك.

وينظم المتحف سنوياً هذا السهرة لجمع الأموال للفسحة التي يخصصها المتحف للموضة وتحمل اسم «كوستيوم إنستيتوت».

وتتولى رئيسة تحرير مجلة «فوغ» الشهيرة آنا وينتور منذ عام 1999 تنظيم الحدث، وسترأس الحفل الذي يقام في السابع من مايو المقبل، إلى جانب ريهانا وأمل كلوني ودوناتيلا فيرساتشي.

وأصبحت هذه السهرة المخصصة عادة لنخبة نيويورك وأوساط الموضة حدثا عالميا يستضيف نجوماً في مجال الموسيقى والسينما والتلفزيون.

وخلال سهرة عام 2017 جمع أكثر من 12 مليون دولار، على ما ذكر موقع مجلة «فوربز»، الذي أوضح أنه كان ينبغي على كل شخص دفع مبلغ 30 ألف دولار لحضور العشاء.

ومنذ تولي آنا وينتر تنظيم الحدث سمح هذا الحفل بجمع أكثر من 150 مليون دولار.

وترأس ريهانا دار أزياء اسمها «فانتي» وتتعاون مع شركة «بوما» للسلع الرياضية، لتقديم مجموعات منذ فبراير 2016.

ويفتتح المعرض في العاشر من مايو ويستمر الى الثامن من أكتوبر.