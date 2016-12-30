«عمومية السلة» ترفض السماح بانتقال اللاعبين بعد 28 سنة

علي معالي(دبي)

رفضت الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة السماح للاعبين المواطنين بالانتقال إلى أي ناد بعد سن 28 عاماً، وفي نفس الوقت تم السماح للاعب المقيم من مواليد الدولة باللعب ضمن المراحل السنية حتى عمر 18 سنة، وكانت الجمعية العمومية للاتحاد قد شهدت حالات شد وجذب كبيرة هذه المرة، حيث اكتمل النصاب القانوني للجمعية والتي شهدت العديد من المحاور المهمة في مسيرة اللعبة وترأس الجلسة اللواء»م» اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وعمر خلف ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، كما حضرها عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وسالم المطوع أمين السر العام وأعضاء مجلس الإدارة محمد عبد الله الحاج واسامة قرقاش وفريد القيواني وميثاء بن ضاوي، إضافة إلى د. منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، وقاسم دعدوش مقرر الجمعية العمومية، فيما مثل الأندية في الجمعية كل من عادل ضاعن «النصر»، زايد خويدم «الأهلي»، علي كيدي ابراهيم «الشباب»، عبدالقادر علي «الوصل»، عدنان الخيال «الشارقة»، بدر حسين الحمادي «الشعب»، محمد علي الخديم «دبا» مسلم محمد راشد «الخليج»، ناجي صالح الحارثي «بني ياس»، الزبير راشد البادي «العين»، عبد الله فرج عبد الله «الجزيرة»، خالد راشد الهنائي «الوحدة»، أحلام حسن الحوسني «سيدات الشارقة»، فيما لم يحضر نادي الجزيرة الحمراء.

في بداية الجمعية رحب القرقاوي بالأعضاء مؤكدا ضرورة البحث عن سبل جديدة لتطوير اللعبة وضرورة سعى الاندية إلى البحث عن مواهب جديدة لخدمة السلة الإماراتية في المستقبل، مع ضرورة وضع خطط مستقبلية لتطوير العمل في منظومة السلة بالأندية مشيرا في نفس الوقت إلى الأزمة الكبيرة التي تواجه اللعبة بعدم وجود صالة خاصة بالمنتخب يمكن من خلالها تأدية التدريبات بشكل منتظم، وشدد القرقاوي على ضرورة الاهتمام بالمراحل السنية واكتشاف مواهب من أصحاب الأطوال المناسبة، مشيراً إلى ان اللعبة كانت تضم مواهب كثيرة قبل 20 عاما أمثال المرحوم محمد فوزان واحمد الجاسم وعبد اللطيف عبد الاله واختلف الوضع بعد ذلك كثيرا وانعكس ذلك سلباً على المنتخبات الوطنية.

وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية (13) في 2015، والتصديق على التقرير الإداري والفني والمالي والاطلاع على البرنامج الزمني لنشاط الاتحاد للموسم 2016/‏ 2017، بدأت المناقشات الساخنة والتي تركزت حول عدة محاور حيث تمت مناقشة خطاب نادي الوحدة والمتضمن مقترح السماح للاعبين المواطنين بالانتقال إلى أي ناد بعد سن الـ28 وهو ما دار حوله جدل كبير أفضى في النهاية إلى إجراء تصويت جاءت نتيجته ضد هذا الاقتراح برغم ان رئيس الاتحاد ومقدم الاقتراح أكدا أن المقترح الغرض منه الموافقة على دراسته وليس تنفيذه، ولكن الأغلبية صوتت ضد دراسته ناهيك عن تنفيذه وجاءت النتيجة 8 مقابل 6 كما قدم الوحدة مقترحا ثانيا للسماح للاعب المقيم من مواليد الدولة باللعب ضمن المراحل السنية حتى عمر 18 سنة، وتمت الموافقة على المقترح لتتم دراسته.

ورفض أعضاء الجمعية التعميم الذي أرسله الاتحاد بشأن تحمل الأندية تكاليف الحكام المحايدين لإدارة المباريات، فيما تمت الموافقة على مقترح مقدم من نادي الشارقة بفتح باب المشاركة لأبناء المواطنات ما يزيد عمرهم عن 18 سنة في مسابقات الاتحاد، والموافقة على مقترح إقرار نظام الإعارة بين الأندية مع وضع اللوائح والضوابط المنظمة لذلك أسوة بما هو موجود في اتحادات الألعاب الجماعية، وكانت المقترحات المقدمة قد جاءت فقط من ناديي الوحدة والشارقة وتم الإعلان عن عدم مشاركة المنتخب الوطني لأول مرة في بطولة دبي الدولية المقبلة، التي تقرر تقديم موعد إقامتها لتجرى في فبراير بدلا من يناير 2017 حتى لا يضطر الاتحاد لإيقاف المسابقات المحلية لفترة طويلة، لاسيما والنشاط المحلي متوقف حاليا بسبب ارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في البطولة العربية بالقاهرة، حيث تم التأمين على استمرار النشاط المحلي مع بطولة دبي الدولية على أن تكون المشاركة فيها لفريقين من الإمارات هما الأهلي والشباب.

وأكد القرقاوي أن جميع القرارات التي صدرت من الجمعية سوف تتم صياغتها ورفعها للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مشيدا بالنقاش الصريح من جميع أعضاء الجمعية العمومية، كما أثنى عمر خلف ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على حرص الأندية على تقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطور اللعبة وقال إن النقاش برغم سخونته، لكنه يعبر عن جمعية عمومية حقيقية.

تم في ختام الجلسة الإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة قرارات الجمعية العمومية برئاسة اللواء (م) اسماعيل القرقاوي وعضوية عبد اللطيف الفردان وسالم المطوع وخالد الهاجري ود.منير بن الحبيب.