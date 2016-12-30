تحقيق حلم الوالدة هدف رئيسي الشقيقتان شيخة وعلياء.. إبداع على بساط «الجليد»



تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016 أبوظبي (الاتحاد) تستعد الشقيقتان شيخة وعلياء مطر الظاهري للظهور بشكل مختلف في منافسات النسخة الثالثة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد، التي ستقام منافساتها من 5 إلى 7 يناير المقبل، في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتزلج. وعبّرت الشقيقة الكبرى شيخة (14 عاماً)، عن سعادتها لخوضها المنافسات للسنة الثالثة على التوالي، حيث سبق لها المشاركة في النسختين الأولى والثانية، ما زاد من سعادتها هو حضور أختها الصغرى علياء (10 سنوات) للمرة الأولى في النسخة الجديدة للبطولة. وقالت: الاستعدادات جاءت مختلفة لهذه النسخة، وحرصتُ على تعلم تقنيات وحركات جديدة في الاستعراض، حتى أحقق نتائج طيبة في البطولة، التي تجمع نخبة من المتزلجات والمتزلجين من 23 دولة من أنحاء العالم. وتابعت: شجعت أختي الصغرى على المشاركة، وقدمت لها النصائح بأن لا تكون المشاركة لمجرد المشاركة، بل المنافسة والاستفادة من خبرات المتزلجات المشاركات في البطولة، والنظر إلى حركاتهن الاستعراضية، والتعلم منهن من خلال الاحتكاك بهن طوال فترة المنافسات. وأضافت: تعلمتُ مهارات التزلج منذ الخامسة، أما شقيقتي علياء فقد سبقتني في ممارسة التزلج، وعشقت صالات التزلج منذ عمر 3 سنوات، وأنا كلي ثقة بأن تقدم كل ما لديها في البطولة المقبلة، كونها أول مشاركة لها، ومتشوقة أن نكون الشقيقتين اللتين تمثلان الدولة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وهو محط فخر واعتزاز، حيث يشارك في النسخة خمس متزلجات مواطنات فقط من بينهن أنا وأختي. وتابعت: آمل أن أحقق وشقيقتي حلم أمي بأن نصبح من أفضل اللاعبات في رياضة التزلج الاستعراضي. وأشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي أتاحت لنا الفرصة في المشاركة لرعايتها الحدث، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، لما تقدمه دعم ومساندة ومتابعة دائمة لرياضة المرأة بمختلف أنشطتها في أبوظبي.