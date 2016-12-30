توما: دافع لتحقيق المزيد من النجاحات

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعرب سيرجو توما لاعب منتخب الجودو عن سعادته البالغة باختياره صاحب أفضل إنجاز رياضي في استفتاء «الاتحاد» لعام 2016 بحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو مناصفة مع إنجاز منتخب المعاقين في دورة الألعاب البارالمبية في ريو، مشيرا إلى أن ذلك يمثل دافع له لتحقيق المزيد، حيث يسعى من الآن للاستعداد لتحقيق ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، من خلال برنامج مكثف في السنوات الثلاث المقبلة حتى موعد الحدث العالمي الكبير.

وقال توما اشكر كل من منحني صوته، وأشكر اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على الرعاية والاهتمام التي منحتني فرصة التفوق وأنا سعيد بتحقيق الإنجازات، وكنت أتمنى أن أحقق أفضل عن ذلك لكن القادم مبشر لي ولزملائي في المنتخب بفضل ما نجده من رعاية واهتمام كبيرين من اتحاد اللعبة.

وأضاف: على الرغم من فوزي بالبرونزية الأولمبية، إلى أن سعادتي كانت أكبر بتحقيقي لذهبية جراند سلام أبوظبي 2016، التي أعتبرها من أهم إنجازاتي الرياضية ودافع لي لتحقيق المزيد، في الفترة المقبلة، خاصة أن المركز الأول هو هدف للإمارات في كل المجالات وأنا سعيد باختياري في هذا الاستفتاء، وسعيد أكثر بما وجدته من تشجيع ودعم، وهو ما يجعلني أمام تحدي جديد في الاستحقاقات المقبلة بدءا من جراند سلام باريس، وحتى أولمبياد طوكيو.

وأهدى توما اختياره كصاحب أفضل إنجاز رياضي إلى اتحاد الجودو وإلى كل المنتسبين للعبة في الدولة.

من جانبه، أكد ناصر التميمي أمين سر اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج أن توما لاعب يستحق كل التقدير بتحقيقه أفضل إنجاز رياضي في سنة 2016، التي حقق خلالها ميدالية أولمبية بجانب عدد من الميداليات الدولية التي كان أخرها ذهبية جراند سلام أبوظبي، وهو ما جعله الرياضي الأبرز في الدولة، عطفا على ما حققه من إنجازات.

وقال: تأثير توما على لعبة الجودو لا يقتصر على ما حققه من إنجازات كبيرة بل يمتد إلى تأثيره المباشر على اللاعبين الشباب الذين يمثل لهم قدوة، وهو من اللاعبين أصحاب العقلية الاحترافية العالية والطموح دائما لتحقيق المزيد، فضلا عن نقله لخبرته إلى جيل جديد من اللاعبين يتم تحضيرهم ليكونوا امتداد للإنجازات التي يحققها الجودو الإماراتي في المستقبل.

وأضاف: ما حققه الجودو يعود الفضل فيه لدعم القيادة الرشيدة، والاهتمام والمتابعة وتذليل العقبات كافة من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الذي يتابع شخصيا كل كبيرة وصغيرة ويشرف مباشرة على تنفيذ الخطط والبرامج التي أعدها الاتحاد حتى تتحقق الأهداف التي تتلخص في أن تكون الدولة حاضرة دائما في منصات التتويج.

وتابع: انتشار اللعبة محليا وما تحققه في الاستحقاقات الدولية يمنح مؤشرا على النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها اتحاد الجودو في السنوات الأخيرة، والتي تمثل دافعا لتحقيق المزيد من المستقبل وفقا لاستراتيجيات لصناعة المزيد من الأبطال واستمرار الإبطال الحاليين بقيادة توما نحو مزيد من الإنجازات.