مهرجان «ليوا - تل مرعب» .. إثارة ومتعة وإبهار

الغربية (الاتحاد)

تتواصل اليوم الإثارة والمتعة من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ليوا- تل مرعب 2017» الرياضي، والذي انطلق أمس بالجولة الأولى من الاستعراض الحر، واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل، للتنافس في ثلاث فئات، وتستمر المنافسات بالمهرجان حتى السادس من يناير، من خلال الكثير من الفعاليات والأحداث والبطولات المميزة.

ومن المقرر أن نشهد اليوم أحداث الجولة الثانية والختامية من الاستعراض الحر للسيارات التي تلقى إقبالا كبيرا ورواجا بين أبناء منطقة الخليج العربي، والتي يتأهل إليها ثمانون بالمائة من المشاركين في جولة الأمس، حيث يتبع ذلك مراسم تتويج وتكريم الفائزين في فئات الاستعراض الثلاث.

وتعد منافسات الاستعراض الحر واحدة من أكثر المنافسات التي تلقى رواجا، وتشهد إقبالا بشكل كبير، خاصة من فئة الشباب في دول الخليج العربي، واستطاع القائمون على المنافسة في السنوات الماضية تقنين هذه الرياضة ووضعها في قالب احترافي من خلال القوانين المرسومة والموضوعة من إدارة نادي الغربية، بالإضافة إلى الحلبة المميزة والمخصصة للتنافس.

وكانت منافسات الاستعراض الحر قد انطلقت منذ سنوات بشكل منفرد وعلى مدار موسم نادي الغربية الرياضي قبل أن يتم إدراجها لاحقا لتكون أيضا ضمن منافسات تل مرعب وفعالية أساسية من خلاله تقام بشكل دائم.

ويعتمد تحكيم المنافسات اليوم على العديد من العناصر بالنسبة لكل متسابق، وفي قاموس الاستعراض نجد أن هناك ثلاثة مسميات هي العقدة، الخبة والسيطرة، العقدة وهو دوران حول المحور 360 درجة، والعكسية، والتي تعني أن تكون السيارة ماشية بخط مستقيم ثم تغير من خط سيرها مرة واحدة، والخبة والتي تعني رجوع السيارة للخلف ثم الانعطاف مرة واحدة، بالإضافة إلى حركة السيطرة، وكلها حركات كفيلة بأن تلهب حماس الجمهور المتابع، وتشبع عطش الشباب لمثل هذه الحركات الاستعراضية في الإطار المناسب والصياغة التي تتماشى مع الارتقاء بهذه الرياضة لمستوى الاحترافية، العناصر الثلاثة السابقة تعد أساسية للمتسابقين من أجل تسجيل أرقام عالية لدى الحكام والقدرة على التأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسة.

واعتمدت اللجنة المنظمة لمنافسات الاستعراض اليوم نظام الحساسات عند دخول كل سيارة، بحيث تشتعل الأضواء تلقائيا لدى دخول المتسابق، ويعطى ثلاث دقائق من أجل القيام بأفضل ما لديه حيث كان اشتعال الضوء الأخضر هو بداية الاستعراض، ثم الضوء الأحمر انتهاء الفقرة المخصصة للمتسابق.

الجدير بالذكر أن تخصيص ثلاث دقائق لكل متسابق من أجل القيام بأفضل ما لديه من حركات استعراضية سيكون كافيا جدا لا سيما وأن الوقت سيكون متاحا لكي يقوم بأكثر من حركة من خلال الوقت المخصص له، كما راعت اللجنة المنظمة أن تكون المساحة حول الحلبة مؤمنة تماما بالنسبة للسيارات المشاركة كافة.