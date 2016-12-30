مهرجان «ليوا - تل مرعب» .. إثارة ومتعة وإبهار

الغربية (الاتحاد)
تتواصل اليوم الإثارة والمتعة من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ليوا- تل مرعب 2017» الرياضي، والذي انطلق أمس بالجولة الأولى من الاستعراض الحر، واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل، للتنافس في ثلاث فئات، وتستمر المنافسات بالمهرجان حتى السادس من يناير، من خلال الكثير من الفعاليات والأحداث والبطولات المميزة.
ومن المقرر أن نشهد اليوم أحداث الجولة الثانية والختامية من الاستعراض الحر للسيارات التي تلقى إقبالا كبيرا ورواجا بين أبناء منطقة الخليج العربي، والتي يتأهل إليها ثمانون بالمائة من المشاركين في جولة الأمس، حيث يتبع ذلك مراسم تتويج وتكريم الفائزين في فئات الاستعراض الثلاث.
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وكانت منافسات الاستعراض الحر قد انطلقت منذ سنوات بشكل منفرد وعلى مدار موسم نادي الغربية الرياضي قبل أن يتم إدراجها لاحقا لتكون أيضا ضمن منافسات تل مرعب وفعالية أساسية من خلاله تقام بشكل دائم.
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واعتمدت اللجنة المنظمة لمنافسات الاستعراض اليوم نظام الحساسات عند دخول كل سيارة، بحيث تشتعل الأضواء تلقائيا لدى دخول المتسابق، ويعطى ثلاث دقائق من أجل القيام بأفضل ما لديه حيث كان اشتعال الضوء الأخضر هو بداية الاستعراض، ثم الضوء الأحمر انتهاء الفقرة المخصصة للمتسابق.
الجدير بالذكر أن تخصيص ثلاث دقائق لكل متسابق من أجل القيام بأفضل ما لديه من حركات استعراضية سيكون كافيا جدا لا سيما وأن الوقت سيكون متاحا لكي يقوم بأكثر من حركة من خلال الوقت المخصص له، كما راعت اللجنة المنظمة أن تكون المساحة حول الحلبة مؤمنة تماما بالنسبة للسيارات المشاركة كافة.