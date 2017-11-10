إيران تستخرج 94 مليار متر مكعب من الغاز من حقل مع قطر



تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 طهران (كونا) أعلنت إيران أمس. استخراجها نحو 94 مليار متر مكعب من الغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر خلال الأشهر السبعة الماضية. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن نائب مدير التحكم بالحقل عبدالرحمن صالحي القول، إن عملية الاستخراج من الحقل لامست 94 مليار متر مكعب خلال تدشين المراحل التطويرية الجديدة وترقية جودة الإنتاج في مصافي الحقل». وأضاف أنه تم كذلك إنتاج نحو 75 مليار متر مكعب من الغاز الحلو في الفترة نفسها، متوقعاً أن تشهد وتيرة الاستخراج زيادة ملحوظة مع اكتمال العمل بالمراحل التطويرية للحقل المشترك.